Mai multe fragmente osoase, descoperite în curtea unei grădinițe din Galați

Fragmentele osoase au fost descoperite în curtea unei grădinițe din orașul Galați. Descoperirea a fost făcută luni în timpul unor lucrări.

„La data de 26 ianuarie 2026, la ora 11:25, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Galați au fost sesizați prin apel la numărul unic de urgență 112 cu privire la faptul că, în timpul efectuării unor lucrări de branșare la rețeaua de apă, realizate în curtea unei unități de învățământ preșcolar de pe strada Regiment 11 Siret, din municipiul Galați, au fost descoperite mai multe fragmente osoase”, a transmis IPJ Galați.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă. La o adâncime de aproximativ 1,50 metri au fost găsite „mai multe fragmente osoase de diferite dimensiuni, fără a se putea aprecia la acest moment dacă acestea sunt umane sau dacă provin de la un animal.”

Anchetatorii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Fragmentele osoase descoperite au fost ridicate în vederea expertizării de specialitate, a precizat IPJ Galați.