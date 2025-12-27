Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. Urări și felicitări pentru cei care își sărbătoresc onomastica pe 27 decembrie

Sfântul Ştefan, unul dintre ucenicii lui Iisus şi primul martir al Bisericii creştine, este sărbătorit pe 27 decembrie, în a treia zi de Crăciun.

El a fost condamnat la moarte în anul 33, de autorităţile iudaice, deschizând drumul unui impresionant şir de martiri creştini pedepsiţi pentru credinţa lor.

O veche tradiţie spune că de ziua Sfântului Ştefan este bine să se aducă în casă icoana care îl înfăţişează pe acest martir, sfântul ajutându-i pe creştinii care au probleme de sănătate, dar şi pe cei care se judecă de multă vreme cu alte persoane.

Vă prezentăm în continuare câteva mesaje pe care le puteţi trimite celor care îşi serbează astăzi onomastica.

Mesaje de Sfântul Ștefan

„La mulţi ani, de Sfântul Ştefan! Să ai parte de multă sănătate, bucurii, împliniri şi să te bucuri de această zi frumoasă mereu!”

„Sfântul Ştefan să îţi călăuzească paşii şi să ai parte de o zi la fel de frumoasă ca tine “La mulţi ani!”

„Sfântul Ştefan să-ţi stea alături mereu, la bine şi la greu, să-ţi lumineze calea şi să-ţi arate destinul. La mulţi ani Ştefan/Ştefania!”

„Azi fiind o mare sărbătoare, Sfântul Ştefan şi ziua numelui tău, primeşte din partea mea multe urări de bine, fericire, mult noroc şi împlinirea tuturor dorinţelor!”

„Fie ca din această zi Sfântă, în drumul lin al vieţii tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să-ţi aducă fericire şi bucurie. Multă sănătate şi un sincer La mulţi ani!”

„Sper ca ziua numelui tău să îţi aducă multe motive de a sărbători. La mulţi ani, Ştefan!”

„De ziua numelui tău cele mai frumoase dorinţe să devină realitate. La multi anil!”

„La mulţi ani şi fie ca Sfântul al cărui nume îl porţi să te călăuzească mereu!”

„Sfântul Ştefan să îţi călăuzească paşii, să îţi aducă bucurie în suflet şi să fie întotdeauna cu tine! La mulţi ani!”

„Fie ca din această zi sfântă, în drumul lin al vieţii tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să-ţi aducă fericire şi bucurie. La mulţi ani de Sfântul Ştefan!”

„Fie ca toate întâmplările frumoase şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sfântul Ştefan cât mai frumoasă!”

„Fie ca sfinţii ce te protejază să-ţi aducă mult noroc, fericire şi împliniri. Să ai o zi minunată!”

„Ziua numelui să-ţi fie plină de realizari şi să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viaţa ta! La mulţi ani, Ştefan/a!”

„Pentru că este o zi specială pentru tine, mă alătur şi eu celor ce-ţi doresc din adâncul sufletului numai bine. La mulţi ani!”

„Dacă toată lumea îţi doreşte ca această zi să fie una minunată, eu iţi urez ca toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii şi realizări şi să îţi umple sufletul de voie bună. La mulţi ani!”

„Trandafirii pe care i-ai adunat în cununa vieţii tale, lasă-i astăzi să se împletească într-un buchet al implinirii. Fie ca florile iubirii să-ţi împodobească viaţa şi să-ţi vezi împlinite toate dorinţele. La mulţi ani, Şefan/Ştefi!”

„Ştefan(a) te felicit cu ocazia zilei de naştere şi îţi urez un cer senin, un soare strălucitor, fericire deplină şi tot ceea ce este mai pur şi mai luminos. Fie ca această sărbătoare să-ţi aducă în dar realizarea tuturor visurilor.”

„Scumpă Ştefania îţi doresc să îţi sărbătoreşti ziua numelui înconjurată de sănătate, fericire şi de privirile pline de iubire ale celor dragi ţie!”

„Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de colorată precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei şi la fel de frumoasă precum o gradină plină cu flori.”

“De Sfântul Ştefan, fie ca cei dragi să te înconjoare cu caldura sufletelor lor într-o seară magică, iar fericirea să te ia în braţele ei în acest moment special!”