Mesajul surorii Laviniei, pacienta cu arsuri infectată la Floreasca: Azi doare mai puțin

„În ultimele zile am auzit des personalul medical al spitalului belgian folosind cuvântul miracol, atunci când descriu situația medicală a Laviniei. Speranța noastră, la care nu am renunțat vreodată, a devenit acum mai mare și mai puternică decât frica.Sunteți mii, mii de oameni care ne-ați sprijinit cu donații, distribuiri, gânduri bune, rugăciuni. Vă mulțumim pentru dragoste – așa o simțim, dragoste trimisă nouă de acasă! Cu câteva ore în urmă am fost informate ca Ministerul Sănătăţii – România se alătură nouă în lupta pentru viața și viitorul Laviniei. Ministerul o va sprijini pe Lavinia și va prelua costurile aferente tratamentului ei”, a scris sora femeii pe Facebook.

Sora pacientei a mulțumit ministrului Alexandru Rogobete pentru că „a ascultat povestea noastră” și „a dispus măsurile necesare pentru restaurarea legislației mutilate”, precum și pentru că „a demarat procedurile legale în vederea preluării cheltuielilor aferente tratamentului Laviniei”.

„Azi Lavinia a plâns și a râs în același timp. Azi am plâns amândouă și de bucurie. Azi doare mai puțin. Pentru toate acestea, vă mulțumim! Mâine urmează o nouă intervenție”, adaugă femeia.

Cazul a generat un scandal după transferul în Belgia, ministrul Sănătății dispunând un control la Centrul de Arși de la Floreasca, rezultatul fiind înaintat organelor de cercetare penală.