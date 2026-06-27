Ministerul Sănătății solicită măsuri speciale din cauza caniculei. Recomandări pentru populație

„Ministerul Sănătății solicită activarea planurilor de măsuri pentru reducerea riscurilor medicale cauzate de temperaturile extreme”, a transmis instituția, într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministerului, serviciile de ambulanță trebuie să fie pregătite pentru un număr mai mare de solicitări. Instituția cere „alertarea echipajelor şi suplimentarea acestora, acolo unde numărul solicitărilor este în creştere”.

De asemenea, direcțiile de sănătate publică trebuie să verifice condițiile de asigurare a asistenței medicale în unitățile sanitare, inclusiv stocurile de medicamente de urgență, în special pentru afecțiunile determinate sau agravate de caniculă, precum și resursa umană disponibilă.

Ministerul Sănătății le recomandă oamenilor să asculte sfaturile medicilor, să evite expunerea prelungită la soare, deshidratarea și activitățile în exterior care necesită un consum mare de energie.

Cod roșu de caniculă în mare parte din țară

Meteorologii au extins sâmbătă Codul roșu de caniculă.

Duminică, 16 județe vor fi sub avertizare Cod roșu. Este vorba de județele Satu Mare, Maramureș, Bihor, Sălaj, Cluj, Alba, Arad, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Bistrița-Năsăud, Suceava și Botoșani.

De luni însă, avertizarea a fost extinsă la aproape toată țara. Practic, doar județe Brăila, Buzău, Constanța, Tulcea, Ialomița și Călărași nu vor fi sub avertizare Cod roșu, ci sub avertizare Cod portocaliu.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana.

Avertizarea Cod roșu va fi în vigoare până în 1 iulie, la ora 10.00.

Recomandările Ministerului Sănătății pentru populație

Ministerul Sănătății le recomandă oamenilor să evite, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11.00 și 18.00.

Persoanele care au aer condiționat sunt sfătuite să regleze aparatul astfel încât temperatura să fie cu aproximativ 5 grade mai mică decât temperatura ambientală. Ventilatoarele nu ar trebui folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius.

Cei care nu au aer condiționat acasă sau la locul de muncă sunt îndemnați să petreacă două-trei ore zilnic în spații răcoroase, precum magazine, spații publice sau cinematografe.

Ministerul recomandă consumul zilnic a cel puțin 1,5-2 litri de lichide, fără a aștepta apariția senzației de sete. În perioadele de caniculă, este recomandat consumul unui pahar de apă sau echivalentul acestuia la fiecare 15-20 de minute.

Oamenii sunt sfătuiți să evite băuturile cu multă cofeină, precum cafea, ceai sau cola, dar și băuturile cu mult zahăr, deoarece acestea pot favoriza deshidratarea. De asemenea, nu este recomandat consumul de alcool, inclusiv bere sau vin, pentru că favorizează deshidratarea și reduce capacitatea organismului de a face față căldurii.

Ministerul Sănătății recomandă consumul de fructe și legume proaspete, precum pepene, prune, castraveți sau roșii, deoarece conțin multă apă. O doză de iaurt produce aceeași hidratare ca un pahar de apă.

În timpul zilei sunt recomandate dușurile călduțe, fără ștergerea completă de apă, precum și purtarea pălăriilor de soare, a hainelor lejere, largi, din fibre naturale și de culori deschise.

Autoritățile recomandă evitarea activităților în exterior care necesită un consum mare de energie, precum sportul sau grădinăritul. De asemenea, populația este îndemnată să aibă grijă de copii, vârstnici și persoane cu dizabilități, oferindu-le lichide în mod regulat, chiar dacă nu le solicită.

Ministerul Sănătății mai recomandă păstrarea contactului permanent cu vecinii, rudele și cunoștințele în vârstă sau cu dizabilități și verificarea stării lor de sănătate.