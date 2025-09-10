Ministrul Justiției, Radu Marinescu, testează, în Cluj, un nou model de lucru, cu deținuți / Ce salariu câștigă deținuții

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, testează un nou model de integrare a deținuților în societate, integrându-i în proiecte de activități lucrative.

Acest lucru vine ca o soluție bună, mai ales în contextul crizei de pe piața forței de muncă, potrivit monitorulcj.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, vorbește, deja, despre „modelul de la Cluj”, în care persoane private de libertate care pot și vor să muncească sunt implicate în proiecte diverse.

Acesta consideră că extinderea „modelului de la Cluj” la nivel național ar fi foarte bună.

„Este o soluţie foarte, foarte bună pentru a atinge obiectivele fiecărei părţi”

„Am discutat cu reprezentanţii mediului de afaceri, cu doamna prefect, Maria Forna, şi ceea ce s-a întâmplat astăzi aici l-aş numi , în sensul că vrem să-l extindem la nivelul ţării, întâlniri cu reprezentanţi ai patronatelor, întâlniri de genul acesta care să aducă alături pe cei care caută forţă de muncă cu penitenciarele care au această resursă, dorim să le realizăm în toate regiunile ţării şi chiar la nivel naţional.

Este o soluţie foarte, foarte bună pentru a atinge obiectivele fiecărei părţi”, a spus acesta, citat de monitoruldecluj.

Persoanele private de libertate lucrează pentru diverse firme, în urma unor parteneriate încheiate cu Penitenciarul Gherla. Peste 460 de deținuți sunt disponibili pentru muncă, numai de aici.

„Punem accentul pe coordonata de reintegrare”

„La nivelul judeţului Cluj, în ultimii trei ani, 460 de persoane private de libertate au prestat muncă în urma parteneriatelor pe care Penitenciarul Gherla le-a realizat cu firme, operatori economici de la nivelul judeţului Cluj”, a spus prefectul județului Cluj, Maria Forna.

Ministrul Justiției a comentat despre beneficiile unei asemenea proceduri: „Filosofia noastră în ceea ce priveşte sistemul penitenciar este aceea a punerii accentului pe coordonata de reintegrare socială, de educare corespunzătoare a persoanelor care sunt private de libertate, iar în acest context, munca persoanelor private de libertate este o chestiune foarte, foarte importantă.

Prin faptul că ei muncesc, pot să îşi pună în valoare calităţile personale.

Este o pedagogie de reintegrare şi este şi dobândirea unor înzestrări de aptitudini, care le vor fi foarte utile în reintegrarea ulterioară în societate”.

Cât e salariul pe oră al deținuților

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Geo Bogdan Burcu, a declarat că salariul pe oră al deținuților este de aproximativ 30 de lei (inclusiv TVA),

„Avem aproximativ 15.690 de persoane apte de muncă în penitenciarele din România, aceștia pot contribui la creșterea activității operatorilor economici și se pot reintegra cetățeni mai buni.

Firmele au înțeles care sunt beneficiile. Salariul este unul competitiv” (…)

Aceștia își pot desfășura activitatea de muncă și în domeniu HoReCa, în funcție de tipul de regim”, a spus acesta.