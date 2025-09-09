Radu Marinescu despre situația de trădare: „Aş dori să asigur cetăţenii României că astfel de cazuri sunt combătute cu fermitate”

„Ţin să precizez că este un caz de o gravitate deosebită. Este o situaţie care, în mod evident, era susceptibilă să vulnerabilizează grav interesele strategice ale României şi ţin să felicit atât organele de informaţii cât şi cele judiciare pentru faptul că au realizat acest succes de a-l descoperi şi în momentul de faţă de a-l supune procedurilor judiciare”, a declarat Radu Marinescu, marţi, la Antena 3 CNN.

Acesta şi-a arătat optimismul privind ancheta în desfăşurare, susţinând: „Sunt foarte convins că toate implicaţiile acestui caz cu relevanţă penală vor fi descoperite de către structurile judiciare specializate”.

Întrebat despre o posibilă extrădare, ministrul Justiţiei a afirmat: „În momentul de faţă, face obiectul unui dosar aflat pe rolul autorităţilor judiciare din România. Administrăm justiţia în România. Nu mă pot pronunţa asupra unor cereri viitoare în ceea ce priveşte cooperarea judiciară”.

Acesta nu a oferit comentarii suplimentare, motivând prin „caracterul nepublic al urmaririi penale”.

„Aş dori să asigur cetăţenii României că astfel de cazuri sunt combătute cu fermitate”, a mai spus Marinescu.

Un fost ofiţer al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova, în vârstă de 47 de ani, este cercetat pentru trădare, fiind acuzat că a transmis informaţii secrete de stat către ofiţeri KGB din Belarus, în întâlniri desfăşurate la Budapesta.

Potrivit anchetatorilor, începând cu 2024 şi până în prezent, bărbatul, fost ofiţer cu funcţii de conducere în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, ar fi divulgat informaţii KGB-ului din Belarus.