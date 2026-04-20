Moaștele Sfântului Gheorghe, aduse în premieră în România

După sosirea delegației în România, miercuri, în jurul orei 11:00, racla cu cinstitul cap al Sfântului Gheorghe va ajunge la Mănăstirea Pantocrator în jurul orei 14:30, în prezența Episcopului Alexandriei și Teleormanului, Preasfințitul Părinte Galaction, și a părintelui arhimandrit Alexios, starețul mănăstirii Xenofont, informează agenția Basilica.

Sfintele moaște vor fi așezate spre închinare în biserica mare a mănăstirii. În noaptea de 22 spre 23 aprilie va fi oficiată slujba de priveghere în cinstea Sfântului Gheorghe. Joi se va săvârși începând cu ora 08:00 acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, iar de la ora 09:00 Sfânta Liturghie.

Îndemn la rugăciune și evlavie

Arhimandritul Serafim Baciu a declarat că pelerinii sunt chemați să trăiască momentul „în duh de rugăciune și evlavie”

„Îndemnăm pe toți pelerinii și iubitorii de sfinți ca în aceste zile să vină și să înalțe rugăciuni smerite în fața raclei ce conține cinstitul cap al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, care este grabnic ajutător și vindecător”, a declarat Arhimandritul Serafim Baciu pentru Basilica.

„Rugăm pe toți închinătorii ca în aceste zile să dea dovadă de răbdare, decență și bunăcuviință, ca întreg pelerinajul să fie marcat în primul rând de rugăciuni smerite”, a adăugat părintele arhimandrit.

Pelerinajul organizat de Duminica Mironosițelor la Mănăstirea Pantocrator a devenit o tradiție în ultimii 11 ani, atrăgând mii de credincioși din întreaga țară. Aceștia vin să se închine atât la moaștele din patrimoniul așezământului, cât și la relicve aduse din alte spații ale lumii creștine.

Părintele Serafim Baciu a evidențiat momentul istoric, fiind pentru prima dată când se aduce capul Sfântul Gheorghe în România: „Acest moment al aducerii moaștelor Sfântului Gheorghe, chiar la ziua sa de prăznuire, este o bucurie în plus pentru toți cei care îl au ca ocrotitor”.