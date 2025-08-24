Noile Cărți Electronice de Identitate – ambele au același format, dar una e electronică, iar cealaltă – simplă. Doar una dintre ele e document de călătorie. Precizări MAI

Ministerul Afacerilor Interne aduce precizări noi cu privire la noile cărți de identitate.

Noua carte de identitate este de două tipuri, electronică și simplă. Ambele tipuri sunt de mărimea unui card bancar, însă doar cea electronică poate fi folosită pentru călătorii.

Cea simplă arată la fel ca cea electronică, însă nu are elementele de securitate ale celei electronice.

Cartea electronică de identitate este singura care poate fi folosită ca document de călătorie.

Noile precizări ale Ministerului Afacerilor Interne nu se referă la persoanele cu cărți de identitate vechi, ci doar la cele care vor să obțină un nou document de identitate.

Cum arată cartea electronică de identitate (CEI)

Are un format de tip card bancar, la fel ca cea simplă

Poate fi folosită ca document de călătorie în străinătate

Are elemente de securitate fizică

Oferă protecție avansată a datelor personale

Oferă acces la servicii online și semnătură electronică

Nu mai e nevoie de înlocuirea CEI la schimbare adresei de domiciliu

Se eliberează și minorilor cu vârsta între 0 și 14 ani

Este gratuită pentru persoanele cu vârsta de peste 14 ani.

MAI – Noua carte electronică de identitate (CEI) poate servi drept document de călătorie în toate țările din Uniunea Europeană

De asemenea, poate fi folosită și pentru călătoria în state non-UE care o recunosc ca document de călătorie, cum sunt Turcia și Republica Moldova.

Alte elemente de securitate fizică și vizuală ale Cardului Electronic de Identitate (CEI)

Este fabricat din laminare la cald, oferă durabilitate și protecție, potrivit carteadeidentitate.gov.ro. Straturile sunt unite ieșind din corpul documentului, astfel încât orice tentativă de manipulare distruge elementele securizate

Are o Grafică de securitate alcătuită din microtexte, linii subțiri suprapuse în diverse culori și rastere generate matematic, extrem de greu de reprodus cu echipamente obișnuite.

Are cerneluri invizibile la vedere, dar vizibile la UV – modele fluorescente albastre, verzi, roșii, detectabile doar la lumină ultravioletă

Are cerneală variabilă optic – simbolul „document electronic” își schimbă culoarea în funcție de unghiul de vizualizare

Portativ cu primele versuri ale imnului național – vizibil și detectabil tactil pe verso

Seria documentului este inscripționată pe ultimul strat de policarbonat, vizibilă și tactil în zona fotografiei

Fotografie și text „ROU”, care variază în funcție de înclinare

Hologramă cu harta României, suprapusă peste fotografie – efect 3D, cromatic și cinematic

Datele personale sunt gravate în interiorul policarbonatului, nu doar la suprafață – orice încercare de ștergere mecanică produce deteriorări evidente

Zonele fotografiei sunt protejate prin linii înclinate, care împiedică înlocuirea acestora

Până acum, au fost emise 391 729 de Cărți Electronice de Identitate, potrivit carteadeidentitate.gov.ro.