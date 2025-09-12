Atenționare MAI: A existat o activitate de clonare a site-ului oficial al noii cărți electronice de identitate

Ministerul Afacerilor Interne a emis un avertisment în care atrage atenția că a depistat o activitate de clonare a site-ului oficial al noii cărți de identitate.

Instituția a anunțat că structurile sale de protecție informatică au intervenit și au blocat accesul la site-ul fals.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne atrage atenția tuturor că singurul site oficial al cărții de identitate este construit pe domeniul .gov.ro și că orice altă extensie (.ro, . com, .org, etc…) nu este cea oficială și reprezintă o tentativă de fraudă.

Ministerul Afacerilor Interne atenționează că singurul site oficial pe care se pot încărca documente pentru noua carte de identitate este: https://carteadeidentitate.gov.ro.

Niciun alt domeniu nu este oficial

Ministerul Afacerilor Interne le recomandă tuturor utilizatorilor că acceseze numai site-uri oficiale.

Site-ul oficial carteadeidentitate.gov.ro a fost lansat pe 4 iunie 2025 de către Ministerul Afacerilor Interne.

De la extinderea serviciului, în județul Ilfov, peste 9.700 de persoane au depus cerere, iar peste 3.700 dintre ele au intrat în posesia noi cărți electronice de identitate, potrivit datelor furnizate de minister.

În proiectul-pilot, desfășurat în municipiul Cluj-Napoca și județul Cluj, au fost eliberate 5.434 de documente CEI (carte electronică de identitate).

Cum arată cartea electronică de identitate (CEI)