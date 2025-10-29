Noile criterii pentru gradul de handicap. Categoriile de pacienți pentru care se schimbă regulile

Un nou ordin ministerial schimbă semnificativ criteriile de încadrare în grad de handicap în România.
Potrivit noilor reglementări, simpla existență a unui diagnostic medical nu mai este suficientă pentru obținerea certificatului.
Este nevoie acum de evaluări complexe care să demonstreze gradul real de afectare funcțională.
În același timp, pentru bolile grave și ireversibile, legea permite ca certificatul de handicap să devină permanent încă de la prima evaluare. Documentul stabilește criterii clare, bazate pe deficiența funcțională, și prevede situațiile în care termenul de valabilitate poate fi acordat pe viață, potrivit gandul.ro/.
Noul act normativ privind criteriile medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește gradul de handicap marchează o schimbare majoră: evaluarea nu se mai face exclusiv după diagnostic, ci după capacitatea reală de funcționare a persoanei.
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a elaborat acest document pentru a alinia legislația românească la standardele internaționale și la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de România.
Având de obicei caracter temporar, aceste afecțiuni nu mai justifică un certificat permanent. Se evaluează individual, în funcție de durata și severitatea simptomelor.
Diabetul de tip 1 sau 2 nu mai oferă automat dreptul la certificat. Este necesară dovada unui control metabolic deficitar pe termen lung (HbA1c >8%) sau prezența unor complicații severe la minimum două organe.
Astmul și alte boli respiratorii cu VEMS între 50-59% și saturație de oxigen între 85-90% se încadrează doar în grad mediu. Gradele superioare necesită dovezi de afectare severă a funcției pulmonare
Documentul prevede condiții stricte pentru cazurile în care certificatul poate fi permanent:
Pentru funcțiile mintale:
Pentru funcțiile senzoriale:
Pentru funcțiile motorii:
Cum se face evaluarea
Procesul de evaluare devine mai riguros și se bazează pe:
Reevaluări și perioadă de tranziție:
Pentru persoanele care dețin deja certificate de handicap
La reevaluare, se vor aplica noile criterii
Persoanele încadrate într-un grad de handicap trebuie să urmeze Programul individual de reabilitare și integrare socială.
Neîndeplinirea acestor obligații poate duce la reevaluarea situației și pierderea unor drepturi.