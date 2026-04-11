Noile troleibuze din Capitală, dotate cu alcooltest din fabrică. Nu pornesc decât dacă rezultatul e negativ

Noile troleibuze Yutong U12, introduse pe mai multe linii din Capitală, sunt dotate cu tehnologie de ultimă generație. Astfel, vehiculul pornește doar dacă șoferul trece testul de alcool.
Galerie Foto 3
Foto: STB
Cosmin Pirv
11 apr. 2026, 13:31, Social

Societatea de Transport București (STB) a anunțat că noile troleibuze Yutong U12, cea mai recentă generație de vehicule electrice din flota societății, circulă de câteva zile pe liniile 86, 93 și 97.

Vezi galeria foto
3 poze

Este vorba de 22 de troleibuze nou achiziționate.

Noile troleibuze sunt echipate cu un sistem de tip alcohol interlock: „Pe scurt, funcționează ca un alcooltest: înainte de plecare, șoferul trebuie să sufle într-un dispozitiv, iar vehiculul pornește doar dacă testul este negativ. Este o tehnologie utilizată deja la nivel european pentru a reduce riscurile și a crește siguranța în transportul public”, transmite STB.

Yutong U12 oferă aer condiționat, prize USB (tip A și C), afișaje digitale moderne, podea coborâtă cu rampă pentru acces facil și un interior luminos, cu finisaje moderne.

Datorită autonomiei de minimum 20 km pe baterie, troleibuzul poate continua deplasarea chiar și în cazul unor lucrări sau întreruperi ale rețelei de contact.

STB a pus în circulație noile troleibuze de luni, 30 martie 2026.

 

Recomandarea video

