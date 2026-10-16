Nouă linii de autobuz vor fi deviate duminică în București. Lista traseelor modificate

Modificările vizează liniile 122, 137, 168, 178, 205, 226, 311, 368 și linia de noapte N121.

Circulația rutieră va fi restricționată pe Calea Victoriei, între bulevardul Dacia și strada Ion Câmpineanu, pe strada Walter Mărăcineanu, precum și pe străzile Știrbei Vodă, între strada Berzei și Calea Victoriei, Episcopiei, George Enescu, Dem. I. Dobrescu și C. A. Rosetti.

Cum vor circula cele nouă linii de autobuz

Potrivit TPBI, traseele celor nouă linii vor fi modificate astfel:

Linia 122 va circula pe traseul obișnuit între terminalul „Pasaj Domnești” și intersecția străzilor Știrbei Vodă și Berzei, apoi va fi deviată, pe sensul spre Universitate, pe strada Berzei, strada Vasile Pârvan, bulevardul Mihail Kogălniceanu, bulevardul Regina Elisabeta și bulevardul Carol I. Autobuzele vor întoarce la Piața Rosetti și vor reveni pe traseul obișnuit spre „Pasaj Domnești”.

Linia 137 va circula pe traseul obișnuit între terminalul „Carrefour Militari” și intersecția străzilor Știrbei Vodă și Berzei, apoi va fi deviată, pe sensul spre Universitate, pe strada Berzei, strada Vasile Pârvan, bulevardul Mihail Kogălniceanu, bulevardul Regina Elisabeta și bulevardul Carol I. Autobuzele vor întoarce la Piața Rosetti și vor reveni pe traseul obișnuit spre „Carrefour Militari”.

Linia 168 va circula pe traseul obișnuit între terminalul „Valea Ialomiței” și intersecția străzilor Știrbei Vodă și Berzei, apoi va fi deviată, pe sensul spre Piața Romană, pe strada Berzei, strada Vasile Pârvan, bulevardul Mihail Kogălniceanu, bulevardul Regina Elisabeta, Piața Universității, bulevardul Nicolae Bălcescu și bulevardul Gheorghe Magheru. Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 178 va circula pe traseul obișnuit între terminalul „Complex Apusului” și intersecția străzilor Berzei și Știrbei Vodă, apoi va fi deviată pe strada Berzei, strada Vasile Pârvan, Podul B. P. Hașdeu, Splaiul Independenței, Podul Izvor și bulevardul Schitu Măgureanu, până la stația „Colegiul Național Gheorghe Lazăr”. La întoarcere, autobuzele vor circula pe bulevardul Schitu Măgureanu, strada Popa Tatu și strada Mircea Vulcănescu, apoi vor reveni pe traseul obișnuit.

Linia 205 va circula pe traseul obișnuit între terminalul „M Străulești” și intersecția Calea Victoriei cu bulevardul Dacia, apoi va fi deviată, pe sensul spre Piața Unirii, pe bulevardul Dacia, strada Berzei, strada Vasile Pârvan, Podul B. P. Hașdeu și Splaiul Independenței, până la terminalul „Piața Unirii 2”. Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 226 va circula pe traseul obișnuit între terminalul „Depoul Alexandria” și intersecția străzilor Știrbei Vodă și Berzei, apoi va fi deviată, pe sensul spre Piața Romană, pe strada Berzei, strada Vasile Pârvan, bulevardul Mihail Kogălniceanu, bulevardul Regina Elisabeta, Piața Universității, bulevardul Nicolae Bălcescu și bulevardul Gheorghe Magheru. Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 311 va circula pe traseul obișnuit între terminalul „Faur” și intersecția bulevardului Nicolae Bălcescu cu strada Dem. I. Dobrescu, apoi va continua pe bulevardul Nicolae Bălcescu, cu întoarcere pe străzile C. A. Rosetti și Maria Rosetti, după care va reveni pe traseul obișnuit.

Linia 368 va circula pe traseul obișnuit între terminalul „Valea Oltului” și intersecția străzilor Știrbei Vodă și Berzei, apoi va fi deviată, pe sensul spre Piața Romană, pe strada Berzei, strada Vasile Pârvan, bulevardul Mihail Kogălniceanu, bulevardul Regina Elisabeta, Piața Universității, bulevardul Nicolae Bălcescu și bulevardul Gheorghe Magheru. La întoarcere, autobuzele vor circula pe bulevardul Dacia și străzile Mircea Vulcănescu și Berzei, apoi vor reveni pe traseul obișnuit.

Modificări și pentru linia de noapte N121

Linia N121 va avea un traseu modificat la ultima semicursă din noaptea de sâmbătă spre duminică, 17 spre 18 octombrie.

Autobuzele vor circula pe traseul obișnuit între terminalul „Valea Argeșului” și intersecția străzilor Știrbei Vodă și Berzei, apoi vor fi deviate, pe sensul spre Piața Unirii, pe strada Berzei, strada Vasile Pârvan, bulevardul Mihail Kogălniceanu, bulevardul Regina Elisabeta, Piața Universității și bulevardul I. C. Brătianu, până la rondul din Piața Unirii.

La întoarcere, autobuzele vor circula pe bulevardul I. C. Brătianu, Piața Universității, bulevardul Regina Elisabeta, bulevardul Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Podul Eroilor și bulevardul Eroilor, apoi vor reveni pe traseul obișnuit.