O cisternă cu acid sulfuric s-a răsturnat între Voila şi Făgăraş. Nu au fost înregistrate victime

Este alertă în judeţul Braşov, după ce o cisternă încărcată cu acid sulfuric s-a răsturnat, marţi, între localităţile Voila şi Făgăraş, în urma exploziei unei roţi. Nu sunt înregistrate victime.