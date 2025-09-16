O cisternă cu acid sulfuric s-a răsturnat între Voila şi Făgăraş. Nu au fost înregistrate victime

Potrivit ISU Braşov, în jurule orei 18.00, pe DN1, între localităţile Voila şi Făgăraş, o cisternă încărcată cu acid sulfuric s-a răsturnat în urma exploziei unei roţi.
Cisterna s-a răsturnat în afara drumului.
Nu au fost înregistrate victime.
La faţa locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă şi spumă, un echipaj de descarcerare şi un echipaj SMURD – precum şi un echipaj CBRN. De asemenea, a fost anunţată Garda de Mediu.
Echipajele de pompieri asigură măsuri de prevenire a producerii unor scurgeri sau poluări, precum şi măsurile specifice de siguranţa a zonei.