O doctoriță din Gorj, concediată în urma morții pacientului care a fost plimbat între spitale

Potrivit Gorj Express, decizia vine în urma finalizării anchetei din cazul bărbatului de 78 de ani, care a murit în Ambulanță, după ce a fost plimbat șapte ore între spitale, fără să primească un diagnostic. Cazul s-a petrecut la începutul lunii noiembrie.

Cazul a fost anchetat de o comisie disciplinară din cadrul unității. Potrivit comisiei, fișa medicală a pacientului a fost întocmită incomplet. De asemenea, nu au fost respectate procedurile privind internarea pacienților.

Potrivit comisiei, medicul nu a contactat telefonic secția de Neurologie în vederea consultului, și nici secțiile ATI pentru internare.

De asemenea, potrivit raportului comisiei, au existat și deficiențe de comunicare între medicii de gardă. Doctorița a încălcat prevederea ordinului 1706/2007 privind conducerea și organizarea UPU/CPU, potrivit căreia „Pacienţii aflaţi în stare critică, necesitând monitorizare şi ventilaţie, vor fi preluaţi de secţiile de ATI în urma stabilizării şi investigării lor”.

O altă prevedere încălcată de medic se referă la faptul că în secțiile UPU „în care există dotarea şi resursele umane şi materiale necesare, pacienţii aflaţi în stare critică, ventilaţi pot fi reţinuţi temporar, pentru cel mult 6 ore”.

Medicul a încălcat și prevederea care specifică faptul că „Pacienţii aflaţi în stare critică ventilaţi la care se anticipează necesitatea ventilaţiei mai mult de 6 ore vor fi internaţi în secţiile de terapie intensivă imediat sau la eliberarea primului loc în secţia de terapie intensivă” după cum se arată în raportul comisiei disciplinare din cadrul Spitalului de Urgență din Târgu – Jiu.

Raportul a fost înaintat conducerii spitalului, care a decis desfacerea disciplinară a contractului de muncă, dar și reducerea salariului de bază cu un procent de 10% pe o perioadă de 3 luni.

Cum a murit bărbatul?

Potrivit Gorjeanul, bărbatul de 78 de ani din comuna Silvești, a fost adus cu ambulanța pe secția UPU a Spitalului Județean din Târgu Jiu marți, 4 noiembrie, suferind de enterocolită acută, pe care o acuza de aproape două săptămâni.

După testele specifice, medicul internist de serviciu a recomandat, după CT și ecografie abdominală ca el să fie consultat pe secția de Boli Infecțioase, care se află în altă zonă a orașului. Primul echipaj de ambulanță solicitat a refuzat transferul bărbatului. Pacientul a fost transferat cu un alt echipaj, iar medicul de la Boli Infecțioase a refuzat să-l interneze pe bărbat, pe motiv că bărbatul trebuia consultat de un chirurg.

Pacientul a fost dus din nou la UPU, acolo unde, în urma consultului, medicul chirurg de serviciu a concluzionat că afecțiunea bărbatului nu a ținut de competența chirurgiei.

Spre seară, bărbatul a intrat în stop cardiac. El a fost resuscitat de medicii de la UPU, însă a intrat în comă. Pentru că pe secția de ATI a UPU nu era niciun medic, bărbatul a fost trimis cu ambulanța la spitalul 700. Pe drum, bărbatul a murit, în ambulanță, în jurul orei 21:30. El a intrat în stop cardio-respirator și nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare ale echipajului medical.

În urma decesului pacientului, inspectorii DSP Gorj au controlat unitatea medicală. Conducerea Spitalului de Urgență din Târgu Jiu a fost amendată cu 30.000 de lei.