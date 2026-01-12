Sindicatul Europol: Prezentați-vă cu căști pe cap la Brigada Rutieră București / Reacția Brigăzii Rutiere

„Sunt acceptate căști de protecție din construcții, căști moto sau orice alt tip de cască care poate asigura protecția în timp ce așteaptă pe holurile unității de poliție”, anunță sindicatul pe pagina de Facebook.

Măsura a fost luată după ce echipamentele polițiștilor rutieri – motociclete de serviciu, fișete și uniforme – au fost mutate pe holuri și pe treptele clădirii, în urma evacuării dintr-un spațiu de depozitare pentru care Poliția Capitalei nu a mai plătit chiria.

„Zecile de fișete sprijinite cu bolovani, cărămizi și resturi de lemn pot cădea oricând peste unul dintre colegii noștri sau peste cetățenii care sunt nevoiți să ajungă în clădire”, avertizează sindicatul.

Europol: întreaga recuzită a fost mutată pe holurile și pe treptele clădirii

„Imaginea atașatǎ nu este dintr-un șantier, ci dintr-o clădire funcțională a Brigăzii Rutiere. Pentru că Poliția Capitalei nu a mai plătit chiria pentru un spațiu în care polițiștii rutieri își depozitau motocicletele de serviciu, fișetele și unde se schimbau de uniformă, aceștia au fost evacuați. Drept urmare, întreaga recuzită a fost mutată pe holurile și pe treptele clădirii prin care, în toamnă, a trecut Despescu.

Știți voi, atunci când s-au vopsit bordurile și s-au montat zeci de monitoare pentru ca presa să vadă ce „dotări” de ultimă generație are Poliția Română”, arată Europol.

Europol subliniază că holurile obstrucționate reprezintă un risc major în caz de incendiu. „Dacă inspectorii ISU ar vedea astfel de imagini la o firmă privată, am vorbi despre amenzi de zeci de mii de lei”, susține Europol.

Reacția Brigăzii Rutiere

Serviciul Informare și Relații Publice precizează că situația nu este una permanentă, ci se înregistrează în contextul procesului de mutare a unor materiale din anumite spații, iar în prezent se efectuează demersuri, pentru reamenajarea și relocarea fișetelor.

„Menționăm faptul că a existat un termen de eliberare a unui spațiu utilizat anterior, iar mutarea, temporară, pe scările interioare ale unei clădiri, a unor fișete și materiale a fost o situație punctuală, de scurtă durată.

Precizăm, totodată, faptul că doar o parte dintre fișete au fost amplasate temporar pe scările interioare, celelalte fiind organizate în alte spații din incinta unității”, transmite Brigada Rutieră.

Conducerea Brigăzii Rutiere București susține că dă o importanță deosebită siguranței personalului și a cetățenilor și dispune măsurile necesare, pentru soluționarea situației.

Instituția își reafirmă disponibilitatea și deschiderea pentru dialog, în vederea clarificării tuturor aspectelor semnalate de organizațiile sindicale, în orice context.