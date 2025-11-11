O femeie din Prahova a născut acasă, ajutată de o vecină ghidată de vocea dispecerului

O femeie a sunat la 112 și a spus că vecina sa, o tânără, a născut acasă, singură, fără ajutor medical.

La celălalt capăt al firului, asistenta din dispeceratul ISU-SAJ Prahova a preluat apelul cu voce calmă, dar hotărâtă, a pus întrebările esențiale pentru a afla starea mamei și a nou-născutului, realizând rapid că fiecare secundă conta.

Dispecerul a alertat rapid un echipaj de prim ajutor SAJ (tip B2) și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă cu medic, însă a rămas în permanență alături de vecina la telefon.

„Cu răbdare și empatie, i-a oferit instrucțiuni precise: cum să țină copilul la cald, cum să-l observe, cum să pregătească momentul clampării și tăierii cordonului ombilical — un gest vital pentru siguranța bebelușului. A fost o adevărată luptă contracronometru, condusă doar prin voce, calm și profesionalism. Când echipajele au ajuns la fața locului, emoțiile erau copleșitoare. Mama era epuizată, copilul fragil, iar vecina – în continuare conectată la instrucțiunile primite”, povestesc cei de la ISU Prahova.

Echipajele SAJ și SMURD au preluat situația: au evaluat rapid starea mamei și a bebelușului, i-au stabilizat și i-au transportat în siguranță la spital.

„Totul s-a desfășurat ca un lanț al vieții perfect funcțional – de la vocea calmă din dispecerat, la mâinile ferme și pline de empatie din teren. Datorită profesionalismului și colaborării tuturor, mama și micuțul sunt acum în afara oricărui pericol. Un exemplu emoționant de dăruire și spirit de echipă – oameni care, prin curaj, pricepere și empatie, au transformat o clipă de panică într-o poveste de viață”, potrivit sursei.