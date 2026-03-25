O femeie din SUA, acuzată că a răpit un copil de 11 ani pentru a-l forța să-și ceară scuze fiului ei

O femeie din statul american Utah a fost pusă sub acuzare după ce ar fi răpit un băiat de 11 ani pe care îl considera agresorul fiului ei și l-ar fi dus la propria locuință pentru a-l obliga să își ceară scuze. Procurorii susțin că femeia l-a amenințat pe copil și că incidentul i-a provocat acestuia traume emoționale, arată NBC News.
Victor Dan Stephanovici
25 mart. 2026, 07:19, Social

Potrivit documentelor din dosar, Shannon Tufuga, în vârstă de 40 de ani, din orașul Provo, este acuzată de răpire de minor și abuz agravat asupra unui copil. Procurorii spun că femeia l-a căutat în mod intenționat pe băiatul de 11 ani, identificat în documente ca „KB”, pentru a-l confrunta în legătură cu presupuse acte de bullying împotriva fiului ei. Incidentul ar fi avut loc pe 17 septembrie, când copilul mergea cu bicicleta pe o stradă din oraș, mai scrie NBC News.

„Inculpata conducea prin zonă în căutarea lui KB pentru a-l confrunta cu privire la bullying-ul asupra copilului ei”, se arată în plângerea penală.

Amenințări și cereri de scuze

Potrivit procurorilor, femeia ar fi oprit mașina în fața băiatului și l-ar fi obligat să urce în vehicul. Ea l-ar fi dus la locuința sa fără știrea sau acordul părinților copilului și l-ar fi forțat să își ceară scuze fiului ei. În plus, femeia ar fi amenințat că îl va pune pe soțul ei „să-l bată” pe copil. Documentele din dosar arată că aceasta i-ar fi spus băiatului că este „norocos” că nu i-a trecut cu mașina peste bicicletă atunci când l-a găsit pe stradă.

După incident, copilul ar fi suferit „stres emoțional sever” și anxietate ridicată, potrivit procurorilor. Autoritățile spun că băiatul a fost nevoit să își modifice semnificativ rutina zilnică din cauza temerilor generate de incident.

Femeia riscă ani grei de închisoare

Shannon Tufuga a fost pusă sub acuzare pentru două infracțiuni grave, iar potrivit legislației statului Utah acestea pot fi pedepsite cu închisoare. Procurorii au decis să reducă nivelul acuzațiilor de la infracțiuni de gradul întâi la gradul al doilea, „în interesul justiției”. În cazul unei condamnări, femeia riscă între unu și 15 ani de închisoare, o amendă de până la 10.000 de dolari sau ambele sancțiuni. Orașul Provo, unde a avut loc incidentul, are aproximativ 115.000 de locuitori și se află la circa 70 de kilometri sud de Salt Lake City.

Recomandarea video

Pauza de cinci zile impusă de Trump oferă pușcașilor marini americani un timp prețios pentru a ajunge în apropierea Iranului
G4Media
Se dezbate legalizarea prostituției în România. În câte țări din Europa este legalizată această activitate și câți bani câștigă statul
Gandul
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
Cancan
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
Libertatea
Cele 3 zodii care încheie luna martie cu zâmbetul pe buze. Final de lună plin de surprize și echilibru!
CSID
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor