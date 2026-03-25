O femeie din SUA, acuzată că a răpit un copil de 11 ani pentru a-l forța să-și ceară scuze fiului ei

Potrivit documentelor din dosar, Shannon Tufuga, în vârstă de 40 de ani, din orașul Provo, este acuzată de răpire de minor și abuz agravat asupra unui copil. Procurorii spun că femeia l-a căutat în mod intenționat pe băiatul de 11 ani, identificat în documente ca „KB”, pentru a-l confrunta în legătură cu presupuse acte de bullying împotriva fiului ei. Incidentul ar fi avut loc pe 17 septembrie, când copilul mergea cu bicicleta pe o stradă din oraș, mai scrie NBC News.

„Inculpata conducea prin zonă în căutarea lui KB pentru a-l confrunta cu privire la bullying-ul asupra copilului ei”, se arată în plângerea penală.

Amenințări și cereri de scuze

Potrivit procurorilor, femeia ar fi oprit mașina în fața băiatului și l-ar fi obligat să urce în vehicul. Ea l-ar fi dus la locuința sa fără știrea sau acordul părinților copilului și l-ar fi forțat să își ceară scuze fiului ei. În plus, femeia ar fi amenințat că îl va pune pe soțul ei „să-l bată” pe copil. Documentele din dosar arată că aceasta i-ar fi spus băiatului că este „norocos” că nu i-a trecut cu mașina peste bicicletă atunci când l-a găsit pe stradă.

După incident, copilul ar fi suferit „stres emoțional sever” și anxietate ridicată, potrivit procurorilor. Autoritățile spun că băiatul a fost nevoit să își modifice semnificativ rutina zilnică din cauza temerilor generate de incident.

Femeia riscă ani grei de închisoare

Shannon Tufuga a fost pusă sub acuzare pentru două infracțiuni grave, iar potrivit legislației statului Utah acestea pot fi pedepsite cu închisoare. Procurorii au decis să reducă nivelul acuzațiilor de la infracțiuni de gradul întâi la gradul al doilea, „în interesul justiției”. În cazul unei condamnări, femeia riscă între unu și 15 ani de închisoare, o amendă de până la 10.000 de dolari sau ambele sancțiuni. Orașul Provo, unde a avut loc incidentul, are aproximativ 115.000 de locuitori și se află la circa 70 de kilometri sud de Salt Lake City.