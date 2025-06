O hartă publicată de armata israeliană arată importanța scutului antirachetă de la Deveselu pentru protejarea Europei

Reprezentanții Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) au publicat vineri pe platforma X o hartă care arată razele de acțiune ale rachetelor balistice iraniene. România se află în raza maximă de acoperire – de până la 2.000 de kilometri – a arsenalului iranian.

„Iranul este o amenințare globală”, a scris IDF pe pagina sa oficială de X.

Iran is a global threat.

Israel is not the end goal, it’s only the beginning. We had no other choice but to act. pic.twitter.com/PDEaaixA3c

— Israel Defense Forces (@IDF) June 13, 2025