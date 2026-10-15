O mașină a intrat într-un gard, după care a luat foc. Șoferul avea 18 ani

Un accident grav a avut loc marți noaptea în localitatea Ruși-Mănăstioara, din comuna Udești, județul Suceava. În jurul orei 02:30, o masină a derapat și, în cele din urmă, a luat foc complet.

Autoturismul a lovit atât un copac, cât și gardul unei case din localitate.

Mașina tânărului, mistuită de flăcări

Autoturismul a ieșit în decor și s-a izbit violent de un copac și un gard. A luat foc la scurt timp după. Până la sosirea autorităților, mașina ardea complet.

Din fericire, tânărul nu a reușit să coboare la timp și nu a fost rănit grav.

Intervenția autorităților

La fața locului s-au deplasat echipajele ISU Suceava, asistați de pompierii militari cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

Medicii au raportat că tânărul era conștient si cooperant, dar avea mai multe traumatisme. Victima a fost transportată de medici la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

„Autoturismul a fost distrus de flăcări în totalitate”, a concluzionat ISU Suceava.