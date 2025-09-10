O nouă meserie este recunoscută legal în România, dar cine vrea s-o practice trebuie să urmeze un curs / Câți bani se câștigă

În 2025, a fost propusă spre includerea în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR), o nouă meserie – de „îngrijitor de animale” (în speță, de animale de companie), marcând un demers serios de reglementare legală a acestei activități.

Aspiranții trebuie să parcurgă un curs acreditat, ce include învățarea unor tehnici de gestionare a câinilor dificili și acordarea primului ajutor.

Orientativ, tarifele sunt:

Între 40 și 100 de lei / zi, în funcție de talia câinelui și durata serviciului

Tariful mediu pentru vizite este de aproximativ 90 de lei / zi, incluzând plimbare și două vizite zilnice.

Domeniul fusese nereglementat mulți ani

În ultimii ani, cererea pentru serviciile de îngrijire a animalelor a crescut mult, în special pentru câinii de talie mică, de obicei, cei mai problematici pentru hotelurile destinate animalelor de companie.

Acest domeniu era nereglementat, deși persoane care livrau aceste servicii existau. Acum, există o evidență centralizată și o reglementare formală.

Ocupația de pet sitter este tot mai populară, inclusiv în România. Mulți dintre cei care îngrijesc animale aleg sa stea la domiciliul proprietarilor.

În descrierea postului intră activități precum administrarea hranei și a apei, plimbare, igienă, monitorizarea stării de sănătate, acordarea primului ajutor.

Remunerarea se poate face și prin tichete de activități casnice

În Clasificarea Ocupațiilor din România, meseria de îngrijitor de animale (inclusiv animale de companie) se regăsește sub codul 5164, la Grupa Majoră 5 – Lucrători în domeniul serviciilor, Subgrupa 51 – Lucrători în domeniul serviciilor personale.

La „Descriere” – include ocupații precum îngrijitor în cabinete veterinare, coafor canin, instructor de dresaj pentru câini ghizi, dresor de câini.

În COR mai există o categorie de „îngrijitori de animale”, dar aceasta se referă la sectorul agricol, silvicol și piscicol.

Cei care-și doresc o carieră în pet-sitting, trebuie să caute poziția 5164 din COR.