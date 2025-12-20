Prima pagină » Social » O nouă taxă, ”de horoscop”, cerută la Spitalul Clinic din Suceava

Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava propune introducerea unei taxe de 100 de lei pentru eliberarea documentului care atestă ora nașterii, solicitat în special de persoanele interesate să-și afle ascendentul din horoscop, pe fondul creșterii numărului de astfel de cereri.
20 dec. 2025, 07:54, Social

Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava propune introducerea unei taxe inedite de 100 de lei pentru eliberarea unui document care atestă ora nașterii, document solicitat în special de persoane interesate să-și afle ascendentul zodiacal sau astrograma.

Măsura urmează să fie supusă aprobării Consiliului Județean Suceava, în ședința programată pentru marți, 23 decembrie, fiind inclusă într-un proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor practicate de unitatea medicală.

Noul tarif apare la capitolul „servicii medicale de obstetrică și ginecologie”, însă spitalul subliniază că informația solicitată nu are caracter medical.

Potrivit documentației care însoțește proiectul, taxa va fi achitată exclusiv de persoanele care cer aceste date în scopuri astrologice, nu medicale.

Decizia vine pe fondul unei creșteri semnificative a solicitărilor pentru astfel de documente, tot mai mulți pacienți sau aparținători cerând informații despre ora exactă a nașterii, necesară pentru interpretări astrologice, notează Monitorul de Suceava.

