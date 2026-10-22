O primăriță din SUA, arestată și acuzată de furt și fraudă cu fonduri pentru pandemie. Ce au descoperit anchetatorii despre afacerile familiei sale

Jackie Espinosa, în vârstă de 58 de ani, primărița orașului Kissimmee, situat în apropiere de Orlando, a fost arestată miercuri, 21 octombrie, potrivit The Washington Post și postului american WFTV. Procurorul general al statului Florida, James Uthmeier, a anunțat că aceasta este acuzată de furt calificat și participare la o schemă organizată de fraudă. Espinosa conduce orașul Kissimmee din noiembrie 2024.

Trei firme ale familiei au primit 50.000 de dolari din fonduri publice

Ancheta vizează programul Business Boost 2.0, destinat sprijinirii întreprinderilor mici afectate economic de pandemia de coronavirus. Finanțările proveneau din fonduri federale acordate prin American Rescue Plan Act. Potrivit procurorilor, Espinosa a susținut și a votat aprobarea și extinderea programului, contribuind la simplificarea procedurilor și reducerea verificărilor.

În septembrie 2025, chiar în ziua deschiderii înscrierilor, primărița și membri apropiați ai familiei sale au depus trei cereri de finanțare, în valoare totală de 50.000 de dolari. Banii au fost aprobați pentru trei companii deținute sau controlate de aceasta ori de rudele sale.

Anchetatorii susțin că sumele au fost virate în conturi asociate familiei pe 7 noiembrie 2025. Un detaliu important este că regulamentul scris al programului nu interzicea explicit aleșilor locali să solicite asemenea finanțări, se mai arată în presă. Procurorii consideră însă că Espinosa și-ar fi folosit funcția pentru a obține bani la care nu avea dreptul.

Procurorii susțin că primărița a ignorat un avertisment oficial

Potrivit anchetatorilor, pe 5 decembrie 2025, avocatul municipalității i-ar fi atras atenția primăriței că acceptarea banilor genera un conflict de interese interzis. Acesta i-ar fi recomandat să returneze finanțările. Espinosa ar fi refuzat să restituie sumele și nu ar fi luat măsuri pentru remedierea situației, susțin autoritățile.

Florida Chief Financial Officer Blaise Ingoglia joined state Attorney General James Uthmeier on a press conference about the arrest of Kissimmee Mayor Jackie Espinosa on Wednesday. https://t.co/byWhUOjq0d — Spectrum News 13 (@MyNews13) October 21, 2026

Procurorul general James Uthmeier a acuzat-o că a influențat regulile programului pentru a facilita accesul propriei familii la fondurile publice. Dosarul include o acuzație de furt calificat, pentru o sumă cuprinsă între 20.000 și 100.000 de dolari, și una privind o schemă organizată de fraudă de cel puțin 50.000 de dolari.

Avocata primăriței respinge acuzațiile: „Nu a fost o schemă secretă”

Avocata Migdalia Perez a declarat pentru The Washington Post că Espinosa își susține nevinovăția. Potrivit apărării, programul de finanțare fusese aprobat public, iar cererile erau analizate și administrate de funcționarii municipalității. Avocata contestă acuzația că primărița ar fi acționat cu intenție infracțională.

Aceasta a subliniat că există o diferență fundamentală între o posibilă încălcare a normelor de etică și săvârșirea unei infracțiuni. Apărarea susține că procurorii trebuie să dovedească toate elementele acuzațiilor și intenția infracțională, nu doar existența unui posibil conflict de interese.

Primărița fusese deja investigată pentru aceleași finanțări

Cazul atrăsese atenția autorităților înaintea arestării. În iulie, un procuror special a identificat motive suficiente pentru inițierea unei proceduri de înlăturare din funcție, în legătură cu finanțările acordate companiilor familiei.

În august, consiliul local nu a reușit să aprobe declanșarea procedurii, votul fiind egal, doi la doi. Ulterior, Comisia de Etică din Florida a constatat existența unor indicii care justificau continuarea examinării posibilelor încălcări ale normelor de conduită.

După arestarea de miercuri, WFTV a relatat că Espinosa nu fusese suspendată din funcția de primar, iar mecanismul prin care viceprimarul ar putea prelua atribuțiile nu fusese activat. Acuzațiile penale nu au fost demonstrate în instanță, iar Jackie Espinosa beneficiază de prezumția de nevinovăție.