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O româncă a fost condamnată la închisoare în Italia pentru că și-a pedepsit copilul și l-a ținut în fața ușii

O româncă a fost condamnată la închisoare în Italia pentru că și-a pedepsit copilul. Ea l-ar ținut pe copilul de nouă ani în fața ușii ca pedeapsă pentru o ceartă. Copilul a sunat la Poliție și astfel au început o anchetă și un proces.
O româncă a fost condamnată la închisoare în Italia pentru că și-a pedepsit copilul și l-a ținut în fața ușii
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
08 oct. 2026, 14:16, Social
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Românca, în vârstă de 39 de ani, a fost condamnată în Italia la un an și patru luni de închisoare pentru abandon de copil.

Decizia aparține unui judecător de la Tribunalul din Verona care a analizat incidentul produs în septembrie 2024. Atunci, mama și copilul au avut o ceartă.

Ulterior, copilul s-a jucat în fața blocului și nu a putut reveni acasă având ușa închisă de mama lui. Copilul a sunat la Poliție susținând că a stat două ore în fața ușii. Mama are o altă variantă.

Oricum, decizia privind închisoarea va fi contestată de avocații româncei. Continuarea pe Mediafax Italia.

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