Filmarea a fost realizată în timpul nopţii.

„O vidră tare curioasă şi foarte simpatică pe malul unui râu de munte în Parcul Naţional Călimani. Simpatica vidră a fost filmată cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei instalată de rangerul Cristin Cireş”, au anunţat reprezentanţii Romsilva.

Specialiştii spun că vidra este un mamifer semiacvatic cu habitatul în jurul apelor curgătoare sau a lacurilor.

„Are corpul perfect adaptat mediului acvatic, cu picioare scurte şi membrană interdigitală, coada lungă şi musculoasă folosind-o la înaintat şi schimbarea direcţiei. Are capul mic şi urechile adaptate vieţii acvatice, fiind mici şi acoperite cu pliuri când se află sub apă. Are o blană închisă la culoare, densă şi lucioasă, care îi oferă protecţie inclusiv sub apă. În general, masculul cântăreşte până la 8 kilograme iar femela are o greutate mai mică, de circa 5 kilograme, lungimea corpului putând ajunge la 1 metru. Se hrăneşte în special cu peşte, dar consumă şi crustacee, amfibieni şi nevertebrate acvatice”, anunţă specialiştii Romsilva.

Parcul Naţional Călimani are o suprafaţă de 24.556 de hectare pe raza judeţelor Suceava, Mureş, Bistriţa – Năsăud şi Harghita.

Conform Planului de Management, în Zonele de Protecţie Strictă şi Integrală, unde intervenţia umană este interzisă, sunt incluse 16.808 de hectare, iar în Zona de Conservare Durabilă, „tampon”, se află 7.747 de hectare.