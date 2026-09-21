Obiecte confiscate din proprietățile familiei regale, folosite de comuniștii români pentru luxul consilerilor sovietici

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) dezvăluie metodele prin care propaganda comunistă a care a pus întotdeauna accent pe faptul că „regimul democrației populare” a construit o lume nouă, a egalității și bunăstării, punând capăt unui sistem „burghezo-moșieresc”, în care oamenii muncii erau exploatați de capitaliștii veroși.

Specialiștii CNSAS arată într-un amplu material că noii conducători erau niște parveniți, în căutare de putere și lux, fără cunoștințe despre ideologia marxist-leninistă.

„În realitate, mulţi dintre cei promovați în funcții înalte în partid și în stat erau indivizi cu educaţie precară, parveniți, în căutare de putere și lux, care nu înțelegeau o iotă din teoriile lui Marx și Lenin. Practic, ei au acționat pe linia celebrului banc din epocă: „Vom crea o lume nouă, nu vouă!” Potentații din Ministerul de Interne și Securitate nu făceau nici ei opinie separată”, relatează CNSAS într-o postare pe Facebook.

Cercetătorii prezintă în acest sens un document care scoate în evidenţă, fără putinţă de tăgadă, goana după opulență a celor ce constituiau brațul înarmat al partidului.

„Din 1948, atât Ministerul de Interne, inclusiv nou creata Securitate a Poporului, au fost încadrate cu consilieri sovietici, veniți în România Populară ca să pună umărul la constituirea unor instituții de represiune după model stalinist. Bineînțeles, tovarășii sovietici nu puteau fi cazați în locuințe obișnuite de serviciu. La vremea respectivă comuniștii români erau mai mult decât slugarnici cu oricine venea de la Moscova. Astfel că, pentru folosul acestor specialiști ai represiunii, au fost confiscate o serie de apartamente din vile situate în Cartierul Primăverii. Apartamentele au fost echipate apoi cu mobilă stil (cei doi ofițeri care au întocmit raportul scriu în mod eronat denumirile diferitelor stiluri: „holuri florentine, cipendel, langyel, mobilier stil Louise XV și baruch”), argintărie, tablouri realizate de mari pictori români, covoare persane originale și alte obiecte valoroase. Unele dintre aceste bunuri fuseseră confiscate din proprietățile familiei regale, ori ale unor foști demnitari. Altele, conform raportului, fuseseră achiziționate contracost de la particulari. (avem rezerve în această privinţă…)”.

Reprezentanții noii puteri comuniste au pus stăpânire pe obiectele de valoare după plecarea rușilor

După plecarea consilierilor sovietici, oficiali și ofițeri superiori din M.A.I. au profitat pentru a se muta în locuințele proaspăt eliberate și pentru a achiziţiona în mod ilegal și la preț de nimic mobilierul și alte obiecte de valoare.

„Dar cum toate lucrurile bune au și un sfârșit (sarcasm intenţionat), începând cu 1954 consilierii sovietici au fost treptat retrași de la post și au părăsit Republica Populară Română. În mod normal, apartamentele și obiectele de valoare ar fi trebuit să intre în posesia ministerului, pentru a fi folosite după nevoile instituției. Cu toate acestea, numeroși oficiali și ofițeri superiori din M.A.I. au profitat pentru a se muta în locuințele proaspăt eliberate și pentru a achiziţiona în mod ilegal și la preț de nimic mobilierul și alte obiecte de valoare. Pentru evaluarea pieselor de patrimoniu nu au fost constituite comisii de specialiști, sub pretextul că, din motive de conspirativitate, nu pot avea acces în vilele M.A.I. persoane din afara ministerului. În schimb, au fost desemnați ofițeri fără experiență în domeniu, cărora li s-a cerut să stabilească prețul în funcție de articolele aflate la vânzare în magazine (unde, evident, nu se vindea mobilă stil din lemn de mahon sau trandafir).

O dovadă în plus că ofițerii nu aveau nici cea mai mică idee despre ce aveau sub ochi, în inventarele efectuate apar exprimări precum „perdele voal brizbizuri”, „lămpi plafon cu brațe”, „fotolii tapisate stofă cu brațe de lemn”, ori „tablouri picturi diferite”, se arată în studiul CNSAS.

Din documentele studiate de specialiști reiese că deși obiectele respective fuseseră oricum masiv subevaluate, s-a indicat de sus să se aplice și o reducere de 10-30% pentru „uzură”. Peste toate acestea, plățile au putut fi efectuate și în rate, raportul aratând că mulți dintre tovarășii cu funcții de răspundere au avut nevoie de ani pentru a rambursa suma stabilită, iar unii nu au făcut-o deloc.

„De unde se vede că securiștii şi tovarăşii din partid au luptat neprecupeţit cu vorba pentru victoria partidului şi a democraţiei populare şi cu fapta pentru a-și consolida şi proteja poziția și privilegiile oligarhice”, concluzionează, în mod ironic reprezentanții CNSAS.