OFSD, după adoptarea declarației România fără violență domestică: Violența este crimă

„Violența domestică, indiferent de formele de manifestare, nu mai poate fi ignorată: aproape în fiecare săptămână o femeie este ucisă în România, iar sute de mii de femei și copii trăiesc zilnic sub teroarea agresiunilor. Dincolo de statistici, însă, sunt femei și copii care trăiesc drame profunde. Oameni care suferă în tăcere și pentru care spaima a devenit obișnuința zilnică. Ajunge!”, susțin reprezentanții OFSD, după ce marți Parlamentul a adoptat declarația „România fără violență domestică”.

Conform sursei citate, declarația stabilește cadrul necesar inițierii de acte normative clare pentru a proteja victimele violenței domestice, pentru a preveni violența și pentru a trage la răspundere agresorii. Aceasta face referiri la necesitatea unor măsuri de sprijin concret prin adăposturi, servicii sociale și psihologice, programe de educație și conștientizare, precum și prin numărul unic de urgență 0800.500.333.

„Este un semnal clar, de la cel mai înalt nivel, că România spune „Stop violenței domestice!”. Respectul, empatia și demnitatea încep de la familie! Violența nu este iubire, nu este educație, este crimă! Reamintim că #OFSD a început demersurile pentru reglementarea prin lege a femicidului – o măsură esențială pentru protecția femeilor împotriva violenței extreme. Femicidul se referă la uciderea unei femei din motive de prejudecată bazată pe gen sau în contextul violenței domestice”, adaugă reprezentanții OFSD.

Aceștia anunță că organizația va continua să facă toate demersurile necesare pentru un cadru legal clar și ferm și pentru protecția reală a tuturor femeilor și copiilor: „Este timpul ca România să fie o țară în care fiecare femeie și copil să trăiască fără teamă”.