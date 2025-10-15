ONU avertizează că lipsa finanțării duce la creșterea foametei la nivel global

Agenția ONU pentru ajutor alimentar avertizează că reducerile drastice de finanțare din partea principalilor donatori afectează operațiunile sale în șase țări. Aproape 14 milioane de oameni riscă să se confrunte cu o criză alimentară gravă, potrivit organizației.

Programul Alimentar Mondial, agenția cea mai finanțată a ONU, a declarat într-un nou raport că finanțarea sa din acest an „nu a fost niciodată mai dificilă” – în mare parte din cauza reducerii cheltuielilor din partea SUA sub administrația Trump și a altor donatori occidentali importanți.

Agenția a avertizat că 13,7 milioane dintre beneficiarii ajutorului alimentar ar putea fi nevoiți să facă față unei situații de foamete extremă, ca urmare a reducerii finanțării.

Țările care se confruntă cu „perturbări majore” sunt Afganistan, Congo, Haiti, Somalia, Sudanul de Sud și Sudan, a precizat agenția.

„Asistăm la destrămarea liniei de salvare pentru milioane de oameni chiar sub ochii noștri”, a declarat directorul executiv Cindy McCain, potrivit AP.

Agenția a declarat că se așteaptă să primească cu 40% mai puține fonduri în acest an, ceea ce va duce la un buget estimat de 6,4 miliarde de dolari, după ce anul trecut a primit aproximativ 10 miliarde de dolari.

„Nu este vorba doar de un deficit de finanțare, ci de un decalaj între ceea ce trebuie să facem și ceea ce ne putem permite să facem”, a spus McCain. „Riscăm să pierdem decenii de progrese în lupta împotriva foametei”.

Agenția cu sediul la Roma afirmă că foametea globală a atins deja niveluri record, 319 milioane de oameni confruntându-se cu o insecuritate alimentară acută, dintre care 44 de milioane se află în situații de urgență. În Gaza și Sudan a izbucnit foametea.

Multe organizații ale Națiunilor Unite, inclusiv agențiile pentru migrație, sănătate și refugiați, au anunțat reduceri drastice ale ajutorului și personalului în acest an, din cauza reducerii sprijinului din partea marilor donatori tradiționali.