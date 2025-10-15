Călin Matieș cere demisia ministrului Agriculturii. Ce acuze îi aduce deputatul AUR

Potrivit unui comunicat al AUR, sub conducerea lui Florin Ionuț Barbu contribuția sectorului la PIB s-a prăbușit, deficitul comercial agricol a explodat, iar fermierii români au fost abandonați.

„Ministrul Agriculturii, Florin Ionuţ Barbu, trebuie să plece! Şi cifrele ne arată că este un ministru dezastru. Îi văd şi pe unii parlamentari care aplaudă şi încearcă să-i ia apărarea, dar cifrele ne arată foarte clar că este mai bine fără el. Pentru că vedem contribuţia la PIB: • 2022 – 4,6%, • 2023 – 3,9%, • 2024 – 3,2%. Iar anul acesta, în primele şase luni, agricultura a contribuit la creşterea PIB-ului cu… zero. La banii României, zero. Şi asta din cauza ministrului Agriculturii. Pentru că nu are o strategie. Mai mult, dacă ne uităm la deficitul balanţei comerciale, adică la cât importăm, câte alimente importăm şi câte exportăm, ce să vezi? Importăm de 11,4 miliarde de euro şi exportăm animale în picioare, grâu, de vreo 6,5 miliarde. Adică 5 miliarde deficit. În fiecare lună, mâncăm alimente de la străini de un miliard de euro. Este dureros”, susține Călin Matieș.

„Avem Ungaria, avem Polonia, avem Bulgaria – care au pornit la drum odată cu noi. Deficitul cu Ungaria este de 7 ori mai mare. Adică importăm de 7 ori mai mult decât le dăm. Cu Polonia, de 12 ori mai mare. Cu Bulgaria, de 25 de ori. Adică le dăm bulgarilor un măr şi importăm 25 de mere. Ministrul Agriculturii este un dezastru şi, de aceea, trebuie să plece. N-a făcut nimic”, adaugă deputatul AUR.

El susține că AUR are soluții pe care i le transmite și premierului Bolojan: „Să nu mai dea bani companiilor străine care nu fac valoare adăugată. Vedem cu cutiile de viteze: aduc piesele din străinătate, deci nu le produc aici. Zero contribuție. Le asamblează aici, plătesc niște salarii, energie și aşa mai departe, și le trimit înapoi la firma mamă. Fără un adaos comercial, fără profit al companiei. Deci bani tot zero. Şi statul, domnul Bolojan, le dă ajutoare de milioane de euro”.

Mătieș îi cere premierului să-i spună ministrului Agriculturii, domnului Barbu, să pună „un pic rotiţele în mişcare”: „Asta am votat. Asta avem. Avem un preşedinte mincinos, un prim-ministru căruia nu-i pasă de români și un ministru al Agriculturii incapabil”.