(P) În orice moment, pe eMAG sunt sute de mii de produse cu eticheta Super Preţ, cât în patru hipermarketuri de 10.000 de metri pătraţi

Preocuparea sporită a clienţilor de a ţine în frâu cheltuielile casei într-o perioadă cu inflaţie şi facturi mari îi determină să caute şi să compare preţuri de la mai multe magazine, în funcţie de care aleg produsul la preţul cel mai bun. Pe eMAG, preţul competitiv este marcat cu eticheta Super Preţ. Această etichetă este afişată la peste 300.000 de produse din toate grupele de nevoi, provenind atât din oferta eMAG cât şi a sellerilor din eMAG Marketplace.

Eticheta Super Preţ este acordată pe baza unui algoritm automat de comparare a preţurilor prin care sunt scanate ofertele online de la mai mulţi comercianţi relevanţi pentru fiecare categorie de produse, la fiecare 15 minute. Ofertele de pe platforma eMAG care sunt la un nivel competitiv raportat la ofertele scanate primesc astfel eticheta Super Preţ. Pe măsură ce algoritmul învaţă, numărul de produse acoperite şi viteza de actualizare a ofertelor cu eticheta Super Preţ cresc şi ele.

„Un an de inflaţie crescută şi facturile mari au accentuat două tendinţe de consum: clienţii sunt tot mai atenţi la preţuri şi compară ofertele de la mai mulţi comercianţi înainte de a lua decizia de a cumpăra ceva. La eMAG punem la treabă tehnologia pe care am dezvoltat-o şi le simplificăm experienţa de cumpărare, ei nemaifiind nevoiţi să mai alerge prin magazine în căutarea unui preţ bun. Acest algoritm are capacitatea de a căuta cele mai mici preţuri pentru orice produs, din oricare categorie, din zeci de magazine pe care, după ce le compară foarte rapid, le marchează cu ajutorul etichetei Super Preţ. Clienţii noştri au la dispoziţie în fiecare săptămână, în medie, de aproape patru mai ori multe produse cu oferte competitive decât pot găsi într-un hipermarket de 10.000 de metri pătraţi,” a declarat Irina Pencea, Chief Marketing Officer eMAG.

Eticheta Super Preţ reprezintă un instrument şi pentru cei 36.000 de selleri care vând pe platforma eMAG.ro şi care, în acest fel, au acces la informaţii relevante din piaţă şi îşi pot promova ofertele competitive, în beneficiul clienţilor. Peste 90% dintre ofertele disponibile pe eMAG cu eticheta Super Preţ provin de la sellerii din Marketplace.

De la mobilier pentru casă şi gradină până la produse pentru îngrijire personală sau jucării, eticheta Super Preţ acoperă toate categoriile de produse de care au nevoie romanii. Astfel, în medie, la nivelul unei luni, gama de oferte cu eticheta Super Preţ pentru fiecare categorie numără zeci de mii de produse precum:

• Mobilier – peste 82.500 de oferte

• Produse pentru casă- aproape 70.000 de oferte

• Cărţi şi produse media- peste 48.500 de oferte

• Mobilier de grădină şi piscine- peste 38.500 de oferte

• Textile pentru casă- peste 21.300 de oferte

• Jucării- peste 16.600 de oferte

• Articole sanitare- Peste 14.800 de oferte

• Produse de îngrijire şi make up- peste 12.300 de oferte

• Articole pentru copii - peste 8.600 de oferte

• Articole de igienă - peste 8.000 de oferte