Bărbat salvat de la înec în ultimul moment. Fiica lui de 12 ani era salvată de o altă echipă

În fiecare an, marea își ia tributul de pe urma celor care aleg să desconsidere avertismentele salvamarilor.

Un videoclip publicat pe rețelele sociale de o echipă de salvamari de pe litoral arată cât sunt de complexe acțiunile de salvare ale celor care se aventurează în largul mării, fără să țină cont de avertismentele date de specialiști.

Câteva secunde au făcut diferența dintre viața și moartea unui bărbat în vârstă, care a fost salvat de la înec de intervenția promptă a echipajului.

Acesta nu mai avea putere să înoate, era departe, în larg, și înghițise o cantitate foarte mare de apă. Odată ce salvamarii au ajuns la el și s-au asigurat că este conștient, a fost nevoie de câteva minute bune să-l urce în jet ski.

În același timp,fiica domnului ,în vârstă de 12 ani,era salvată de colegi.După ce și-a revenit,a spus,că moartea e blândă, nu se aștepta, să fie așa de ușor, să mori,dar,. ..Dumnezeu s-a uitat către noi,toți! Azi,ne-am salutat! Restul e poezie!

„Nu se aștepta să fie așa de ușor să mori”

Odată ajunsă la mal, echipa de intervenție a salvamarilor a cerut chemarea de urgență a unei ambulanțe pentru bărbatul semi-conștient, despre care echipa de salvare și-a dat repede seama că era sub influența alcoolului.

„În același timp, fiica domnului, în vârstă de 12 ani, era salvată de colegi. După ce și-a revenit, a spus că moartea e blândă, nu se aștepta să fie așa de ușor să mori, dar Dumnezeu s-a uitat către noi toți! Azi ne-am salutat. Restul e poezie!”, a scris unul dintre salvamari în postarea de pe TikTok.

„Murea dacă nu erați”, a scris un utilizator, „Felicitările mele pentru cei doi salvamari”, a scris altcineva, „Bravo, băieți!”, ”Bravo, Broca, salvezi vieți în continuare”, „Respecte”, „Felicitări” și alte astfel de numeroase mesaje de felicitare și de încurajare. ”Nu intrați în apă dacă nu știți să înotați”, a scris altcineva.