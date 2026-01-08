Prima pagină » Social » Toate școlile vor fi închise vineri în Bistrița

Toate școlile vor fi închise vineri în orașul Bistrița, în contextul avertizărilor de ninsoare și vânt valabile până sâmbătă dimineața.
08 ian. 2026, 15:43

Decizia a fost luată joi de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, convocat în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru următoarele 24–48 de ore.

În urma analizării situației operative și a evaluării riscurilor generate de evoluția fenomenelor meteorologice, s-a hotărât suspendarea cursurilor cu prezență fizică în toate unitățile de învățământ de pe raza municipiului Bistrița, pentru data de 9 ianuarie 2026”, a anunțat Prefectura Bistrița-Năsăud.

Conform unei avertizări Cod galben, emisă de ANM, sunt anunțate precipitații predominant sub formă de ninsoare, depunerea unui strat de zăpadă, formarea poleiului, intensificări ale vântului, temperaturi scăzute și condiții de ger. Avertizarea este valabilă în intervalul 8 ianuarie, ora 10:00 – 10 ianuarie, ora 10:00.

Măsura a fost adoptată cu scopul protejării siguranței elevilor, cadrelor didactice și a personalului auxiliar, precum și pentru prevenirea situațiilor de risc generate de condițiile meteo severe, susțin autoritățile.

