(P) Panouri sandwich: cum alegi corect pentru acoperiș și pereți (și ce greșeli costă scump)

De multe ori, cele mai costisitoare greșeli apar tocmai din ignorarea acestor detalii: alegerea unui tip de panou nepotrivit pentru proiect, a unei grosimi insuficiente, a unor accesorii incompatibile sau chiar a unui montaj incorect. În acest articol, vei găsi un ghid clar și practic care te ajută să înțelegi cum sunt alcătuite panourile sandwich, când reprezintă soluția potrivită și ce criterii trebuie să urmărești înainte de a comanda.

În ultimii ani, panourile sandwich au devenit tot mai căutate datorită faptului că sunt ideale pentru a închide rapid și în cel mai simplu mod orice tip de spațiu. Totuși, trebuie să menționăm că deși panourile sandwich sunt foarte practice chiar și pentru cei fără experiență în montarea acestora, este necesar să înțelegi ce tip de panou sandwich se potrivește proiectului tău.

Mulți cumpărători aleg să cumpere panouri sandwich în funcție doar de preț, ignorând celelalte detalii tehnice care sunt cu adevărat importante. Iar, din acest punct, pornesc și cele mai costisitoare greșeli: cumpărarea unui tip de panou sandwich nepotrivit pentru tipul construcției, o grosime a panoului prea mică pentru utilizarea reală, accesorii nepotrivite și chiar un montaj greșit care să ducă în final la deformări ale panourilor sandwich.

Ca să eviți aceste greșeli și să alegi corect pentru proiectul tău de construcție, în acest articol vom explora subiectul panourilor sandwich, de la compoziție la întrebări specifice pe care să le ai în vedere atunci când îți dorești să cumperi acest tip de învelitoare.

Când panourile sandwich sunt soluția potrivită (garaj, anexă, hală mică, spații tehnice)

Vom expune trei situații în care panourile sandwich sunt cea mai corectă variantă:

Dacă ai deja o structură a unei construcții, cum ar fi un garaj, o anexă sau o hală mică și dorești să o închizi sau amenajezi, sistemul de montare al panourilor sandwich este convenabil fiindcă reduce numărul de etape față de o soluție clasică.

Dacă îți dorești un model de învelitoare care are un montaj simplificat și fără bătăi de cap, simplificând lucrările de pe șantier.

Pentru firme mici și antreprenori locali (acoperire de hale sau birouri), însemnând mai puține etape de execuție, o organizare mai ușoară și un timp mai scurt până când spațiul devine utilizabil.

Panou de acoperiș vs panou de perete: diferența care contează la infiltrații

Devine necesar să lămurim faptul că nu toate panourile sandwich sunt la fel în ceea ce privește structura sau chiar locul de amplasare. De pildă, panoul sandwich pentru acoperiș este proiectat pentru evacuarea apei, pante și detalii specifice precum coama sau streașina, în timp ce panoul sandwich de perete este realizat pentru un montaj pe fațadă care să țină cont de îmbinarea, aspectul și protecția muchiilor pentru un design uniform al construcției. De aceea, folosirea unui panou de perete la acoperiș doar pentru că pare similar sau este mai avantajos ca preț poate duce la infiltrații și etanșări nesigure.

Ce grosime alegi (40/60/80/100 mm): regulă rapidă pe scenarii

Un reper orientativ util pentru a alege panourile sandwich în funcție de grosime este reprezentat în următoarea imagine:

Miezul panoului: PIR, PUR sau vată minerală – cum decizi fără marketing

Ce alegi între între un panou PIR / PUR sau vată minerală? Iată care sunt diferențele semnificative dintre acestea și de ce trebuie să le cunoști înainte să cumperi un panou sandwich: Pentru confort termic și eficiență la izolare, PIR și PUR sunt adesea opțiunile recomandate primele și cele potrivite pentru acest tip de proiect. Dacă ai cerințe speciale de foc sau acustică, vata minerală merită luată în calcul.

Tabla exterioară (0.4/0.5/0.6 mm): unde se simte în practică

Poate că diferența de grosime pare nesemnificativă la o primă vedere, însă influențează direct rigiditatea și aspectul final al panourilor montate. Un panou de tablă mai subțire poate fi mai sensibil la montaj și la ondulările vizibile, ușoare deformări sau „valuri” ale tablei iar pe acoperiș rigiditatea contează și mai mult, mai ales în zone expuse sau unde există trafic intens de întreținere. Acest fapt nu înseamnă neapărat că trebuie să alegi cel mai gros panou sandwich; acest aspect se stabilește în funcție de necesitățile de montaj specifice construcției vizate. Culori RAL și aspect: cum alegi o combinație “curată” (ex. RAL 7016, 9002)

Culoarea panourilor sandwich influențează definitoriu aspectul final al proiectului, de aceea credem că acest subiect este necesar a fi discutat. Probabil, cel mai important aspect este să păstrezi coerența între acoperiș, fațadă și accesorii.

Pentru un rezultat curat și armonios, RAL 7016 și RAL 9002 sunt printre cele mai sigure opțiuni, mai ales în combinațiile simple și coerente.

RAL 7016 este preferat pentru un aspect sobru și modern;

RAL 9002 pentru a oferi o imagine luminoasă și echilibrată construcției.

Greșeli frecvente de montaj care duc la infiltrații și deformări

Un montaj greșit sau superficial poate compromite chiar și un produs bun. Așadar, există câteva reguli de care ar trebui să ții cont în procesul de montare al panourilor sandwich. Iată câteva dintre cele mai frecvente greșeli:

Montajul pe o structură-suport nealiniată sau nepregătită corect;

Fixarea incorectă a șuruburilor;

Tăierile executate neglijent;

Muchii și zone tăiate lăsate neprotejate;

Călcare sau trafic necontrolat pe panouri, mai ales pe acoperiș.

Sfat: La recepția panourilor verifică atent alinierea, rosturile, eventualele deformări, iar la montaj calitatea etanșării și aspectul uniform al muchiilor.

Checklist de ofertare (7 întrebări înainte să comanzi)

Înainte să cumperi panouri sandwich, pune aceste 7 întrebări:

Unde se montează: pe acoperiș sau perete?

Spațiul este încălzit sau neîncălzit?

Care sunt dimensiunile și ce deschideri există?

Ce structură suport ai și care sunt distanțele?

Ce accesorii intră în ofertă: borduri, rame, profile sau colțuri?

Cum se face livrarea și manipularea panourilor?

Cine montează

Există foarte multe costuri ascunse care apar când oferta pare bună, dar nu include toate accesoriile, nu clarifică montajul sau nu ține cont de condițiile reale din șantier.

Unde găsești rapid specificații și opțiuni de panouri sandwich

Pentru a alege sigur panourile sandwich potrivite pornește de la aspecte clare: tipul panoului, grosimea, modul de aplicare, finisajul și culorile disponibile. Panourile sandwich pot fi o soluție foarte bună pentru garaje, anexe, depozite mici, ateliere și spații tehnice, atunci când se dorește închiderea sau remodelarea lor. Deci, ca să te asiguri că alegi modelul de panou sandwich corect solicită întotdeauna furnizorului opțiunile și specificațiile produsului înainte să comanzi și compară cu datele reale culese din șantierul proiectului la care lucrezi.