Palatul Parlamentului stinge luminile pentru „Ora Pământului”

Palatul Parlamentului oprește sâmbătă luminile la Palatul Parlamentului pentru o oră, ca parte din campania globală „Ora Pământului”, pentru a atrage atenția asupra protejării mediului.
Nițu Maria
27 mart. 2026, 17:14, Social

Camera Deputaților continuă și 2026 colaborarea cu organizația internațională „World Wide Fund for Nature”, prin implicarea în evenimentul global „Earth Hour – Ora Pământului”, una dintre cele mai mari inițiative dedicate protecției mediului.

Pentru a marca momentul, iluminatul interior, exterior și festiv al Palatului Parlamentului va fi oprit sâmbătă, 28 martie, în intervalul 20:30 – 21:30. Inițiativă are rolul de a atrage atenția asupra protejării naturii și asupra responsabilității colective față de mediu.

Instituția participă la această acțiune încă de la debutul ei în România și susține constant inițiativele care promovează comportamente responsabile și proiecte pentru societate.

Anul 2026 marchează cea de-a 20-a ediție a campaniei la nivel global.

„Ora Pământului” a început în 2007, la Sydney, iar un an mai târziu s-a extins la nivel internațional. De atunci, clădiri cunoscute din întreaga lume au ales să rămână în întuneric pentru o oră, ca semn de solidaritate.

Printre acestea se numără Golden Gate Bridge, Colosseumul, Turnul Eiffel sau Piramidele din Giza. Palatul Parlamentului se află pe lista acestor instituții reprezentative.

Evenimentul reunește anual sute de milioane de oameni din mii de orașe și din aproape toate țările lumii. Participanții transmit un mesaj comun despre nevoia de acțiune în fața schimbărilor climatice.

