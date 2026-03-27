Palatul Parlamentului stinge luminile pentru „Ora Pământului”

Camera Deputaților continuă și 2026 colaborarea cu organizația internațională „World Wide Fund for Nature”, prin implicarea în evenimentul global „Earth Hour – Ora Pământului”, una dintre cele mai mari inițiative dedicate protecției mediului.

Pentru a marca momentul, iluminatul interior, exterior și festiv al Palatului Parlamentului va fi oprit sâmbătă, 28 martie, în intervalul 20:30 – 21:30. Inițiativă are rolul de a atrage atenția asupra protejării naturii și asupra responsabilității colective față de mediu.

Instituția participă la această acțiune încă de la debutul ei în România și susține constant inițiativele care promovează comportamente responsabile și proiecte pentru societate.

Anul 2026 marchează cea de-a 20-a ediție a campaniei la nivel global.