Papa Leon XIV se întâlnește cu părintele James Martin, un susținător al catolicilor LGBTQ+

Papa Leo XIV s-a întâlnit luni cu părintele James Martin, unul dintre cei mai importanți susținători ai incluziunii LGBTQ+ în Biserica Catolică, și i-a încurajat activitatea, la doar câteva zile înainte de pelerinajul planificat al catolicilor LGBTQ+ în Anul Sfânt la Vatican.

Martin, preot iezuit și autor din New York, a declarat pentru Associated Press că Papa Leon XIV i-a transmis dorința de a continua politica Papei Francisc privind acceptarea persoanelor LGBTQ+ în biserică și l-a încurajat să își continue activitatea.

„Am auzit același mesaj de la Papa Leon pe care l-am auzit de la Papa Francisc, dorința de a primi toți oamenii, inclusiv pe cei LGBTQ. A fost minunat, foarte reconfortant și încurajator și, sincer, chiar distractiv”, a spus Martin.

Întâlnirea, care a durat aproximativ jumătate de oră, a fost anunțată oficial de Vatican, semnalând că Papa Leon XIV a dorit să fie făcută publică.

Evenimentul este considerat semnificativ, indicând continuitate cu Papa Francisc, cunoscut pentru eforturile sale de a face Biserica mai primitoare pentru catolicii LGBTQ+, de la celebrul său „Cine sunt eu să judec?” până la decizia de a permite preoților să binecuvânteze cuplurile de același sex.

Papa Leon XIV, ales în mai 2025, a fost inițial perceput cu rezerve după ce, în 2012, viitorul pontif, atunci cunoscut ca părintele Robert Prevost, criticase „stilul de viață homosexual” și rolul mass-mediei în promovarea acceptării relațiilor între persoane de același sex.

Martin a declarat că nu a fost îngrijorat de poziția lui Leon XIV, cunoscându-l ca pe o persoană „foarte deschisă, primitoare și incluzivă”. „Este minunat să aud această continuitate”, a spus Martin, adăugând că Papa Leon XIV i-a menționat ca priorități pacea și unitatea, citând conflictele din Ucraina, Gaza și Myanmar.

Pelerinajul catolicilor LGBTQ+ organizat de grupul italian „Jonathan’s Tent” va include o slujbă la biserica iezuiților din Roma, celebrată de al doilea cel mai înalt membru al conferinței episcopale italiene. Evenimentul nu este sponsorizat oficial de Vatican, dar este listat în calendarul online al Anului Sfânt, semnalând sprijin logistic pentru participanți.