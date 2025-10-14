Prima pagină » Știri externe » Papa Leon a făcut prima sa vizită de stat la Roma, la doar trei kilometri distanță de Cetatea Vaticanului

Papa Leon al XIV-lea a făcut prima vizită de stat din mandatul său. El a mers la palatul prezidențial italian din Roma, aflat la doar trei kilometri distanță de Cetatea Vaticanului. Ceremonia a fost fastuoasă, potrivit Le Figaro.
Sursa: Mediafax Foto
Petru Mazilu
14 oct. 2025, 15:55, Știri externe

Papa Leon al XIV-lea a fost primit marți, la Palatul Quirinal din Roma pentru prima sa vizită de stat. Șeful Bisericii Catolice a fost escortat pe străzile Romei de membrii gărzii prezidențiale și de motocicliștii forțelor de securitate italiene în timpul unei procesiuni solemne de-a lungul celor trei kilometri dintre Cetatea Vaticanului și palatul prezidențial.

În discursul său adresat președintelui Sergio Mattarella și liderilor politici, Leon al XIV-lea a îndemnat Italia „să mențină întotdeauna o atitudine dinamică de deschidere și solidaritate” față de migranți.

La eveniment a participat și prim-ministrul Giorgia Meloni, care implementează o politică de restricționare a sosirilor migranților pe coastele peninsulei din 2022.