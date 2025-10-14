Papa Leon a făcut prima sa vizită de stat la Roma, la doar trei kilometri distanță de Cetatea Vaticanului

Papa Leon al XIV-lea a făcut prima vizită de stat din mandatul său. El a mers la palatul prezidențial italian din Roma, aflat la doar trei kilometri distanță de Cetatea Vaticanului. Ceremonia a fost fastuoasă, potrivit Le Figaro.