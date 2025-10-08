Papa Leon le-a cerut episcopilor americani să apere imigranții

Papa Leon, primul papă american din istorie, i-a îndemnat miercuri pe episcopii Statelor Unite să abordeze public și ferm modul în care imigranții sunt tratați sub politicile restrictive ale administrației Trump. Întâlnirea de la Vatican a reunit episcopi și asistenți sociali din toate regiunile de frontieră ale SUA cu Mexicul.

„Sfântul nostru Părinte este profund preocupat de aceste lucruri și a încurajat episcopii din Statele Unite să vorbească deschis și hotărât despre această problemă”, a declarat episcopul de El Paso, Mark Seitz, citat de Reuters.

Imigranții i-au scris direct Papei

Papa Leon a primit zeci de scrisori de la imigranți care și-au exprimat temerile de deportare și au descris efectele traumatice ale politicilor de imigrație. Într-una dintre ele, formulată în limba spaniolă, se scria : „Cred că Papa ar trebui să vorbească deschis împotriva raziilor și a tratamentului nedrept la care este supusă comunitatea”.

Vaticanul nu a emis un comunicat oficial după reuniune, însă mesajul Papei Leon transmis episcopilor arată că liderul bisericii catolice a început să își înăsprească tonul față de măsurile restrictive ale Washingtonului.

Tensiuni între Vatican și Casa Albă

La finalul lunii septembrie, Papa a pus sub semnul întrebării compatibilitatea politicilor anti-imigrație ale administrației Trump cu învățăturile pro-viață ale Bisericii Catolice, atrăgându-și critici din partea unor cercuri catolice conservatoare.

Administrația Trump a apărat însă linia sa dură, reamintind că președintele „a fost ales pe baza promisiunilor sale, inclusiv aceea de a deporta imigranții ilegali care au comis infracțiuni”.

Papa Leon s-a întâlnit în privat, marți seara, cu aproximativ o sută de catolici americani implicați în sprijinirea migranților, cărora le-a mulțumit personal pentru activitatea pastorală și umanitară.