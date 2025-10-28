Papa îndeamnă profesorii catolici să se concentreze pe spiritualitate, nu pe partea profesională

Papa a emis o serie de ordine către educatorii catolici în timpul unei celebrări speciale a Anului Sfânt, care a adus la Roma mii de profesori, elevi și administratori.

Textul scurt, pe care Leo l-a semnat luni la o liturghie pentru pelerinii jubileului, este o actualizare a unui document al Vaticanului din 1965 care stabilește prioritățile pentru educatorii catolici, adoptat în timpul Conciliului Vatican II, reuniunile din anii 1960 care au modernizat biserica, potrivit AP.

Biserica Catolică este unul dintre principalii actori mondiali în domeniul educației, gestionând peste 225.000 de școli primare și secundare și având aproximativ 2,5 milioane de studenți înscriși la universități catolice din întreaga lume, potrivit statisticilor Vaticanului.

Leon a fost educat de augustinieni și este membru al ordinului religios augustinian, care pune un accent special pe căutarea adevărului de către Sfântul Augustin și porunca „Tolle, lege” („Ia și citește”).

În text, Leon a repetat că părinții sunt principalii educatori ai copiilor lor și că școlile catolice trebuie să coopereze cu ei, nu să le ia locul. El a mai spus că profesorii catolici trebuie să fie ei înșiși modele pentru elevii lor.

„Educatorii sunt chemați la o responsabilitate care depășește contractul lor de muncă: mărturia lor valorează la fel de mult ca lecțiile lor”, a scris el, solicitând formarea continuă a profesorilor catolici atât în domeniul academic, cât și în cel spiritual.

Leon a spus că educația catolică nu se măsoară în eficiență sau rezultate, ci mai degrabă „în demnitate, justiție și capacitatea de a servi binele comun”.

O astfel de viziune, a spus el, „contravine unei abordări pur mercantiliste care adesea obligă educația de astăzi să fie măsurată în termeni de funcționalitate și utilitate practică”.