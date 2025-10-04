O biblie queer a fost furată din capela Sf. Petru din Lucerna / Este al doilea incident de acest tip, de la începutul anului

O carte cu interpretări LGBT, numită și „Biblia Queer”, a fost furată din capela Sfântul Petru din Lucerna, informează spzh.eu.

Nu este primul incident de acest gen, când lucrarea, o colecție de texte în care persoane queer celebre scriu despre figuri iconice din istoria comunității, este furată din această capelă.

Cartea, editată de Jack Guiness, conține eseuri ale unor figuri queer cunoscute (Elton John, Graham Norton), care celebrează o persoană queer din istorie, care a inspirat autorul.

Dezolantul destin al unei lucrări controversate

În decursul verii, controversata lucrare a fost mai întâi distrusă și apoi furată.

Aceasta a fost înlocuită cu un exemplar nou, dar incidentul s-a repetat, spre dezamăgirea comunității LGBT.

„Acest furt mă întristează și arată că, în chestiunile de toleranță față de persoanele queer, atât în interiorul, cât și în afara bisericilor, mai sunt multe de pus la punct”, a declarat liderul Alianței Catolicilor Egali.

De altfel, conotația simbolică a furtului e dublată de alte gesturi, la fel de elocvente pentru lipsa de susținere a comunității enoriașilor LGBT: au fost rupte fluturașe LGBT, au fost furate afișe, inventarul a fost deteriorat, iar în cartea de oaspeți a catedralei, printre multe alte mesaje, a fost scris unul lung, în care autorul explică de ce este homosexualitatea „un păcat grav”.

„Este foarte dezamăgitor”, declară un teolog

Mai mulți reprezentanți ai comunități și-au exprimat dezmăgirea că noul Papă al lumii catolice nu pare să fie atât de deschis la reforme ca predecesorul său, Francisc.

„Este foarte dezamăgitor”, declară un teolog, care adaugă, însă, că „Vaticanul nu va putea să reducă la tăcere toate vocile progresiste. Libertatea va triumfa, în cele din urmă”.

În context, notează publicația citată, mai mulți episcopi luterani sunt susținători ai comunității LGBT.

Capela Sf. Petru din orașul elvețian Lucerna este cel mai vechi monument creștin de aici, iar ceea ce o face specială este că, deși este cel mai vechi monument, este, totodată, considerată echivalentă cu tot ceea ce este nou – aici există un Isus cu inteligență artificială, capabil să dialogheze în 100 de limbi diferite.