Papa Leon laudă agenţiile de ştiri care sunt un „bastion” împotriva exceselor IA

Papa Leon al XIV-lea a lăudat joi, munca „preţioasă” a agenţiilor de ştiri, considerându-le un „bastion” împotriva „nisipurilor mişcătoare ale aproximării şi post-adevărului”, într-un moment în care inteligenţa artificială sporeşte proliferarea informaţiilor false, potrivit Le Figaro. „Lumea are nevoie de informaţii libere, riguroase şi obiective”, a declarat Papa în timpul unei audienţe la Vatican în faţa membrilor Minds International, o asociaţie a principalelor agenţii de ştiri din lume.

„Datorită muncii dumneavoastră răbdătoare şi riguroase, puteţi construi un bastion împotriva celor care, prin arta străveche a minciunii, încearcă să creeze conflicte pentru a conduce prin dezbinare; un bastion al civilizaţiei împotriva nisipurilor mişcătoare ale aproximării şi post-adevărului”, a adăugat Papa.

Potrivit lui Robert Francis Prevost, el însuşi ţinta „deep fake-urilor”, cu videoclipuri false pe reţelele de socializare care îl arată rostind discursuri inventate cu ajutorul inteligenţei artificiale, „serviciul valoros” al agenţiilor de ştiri „trebuie să servească drept antidot la proliferarea informaţiilor nedorite”. „Algoritmii generează conţinut şi date la o scară şi o viteză nemaivăzute până acum. Dar cine îi controlează?”, s-a întrebat liderul celor 1,4 miliarde de catolici. „A fi jurnalist nu poate fi considerat o crimă”, a adpugat Papa.

Într-un context în care inteligenţa artificială contribuie la slăbirea încrederii publicului în mass-media tradiţională, Papa Leon al XIV-lea a făcut apel la vigilenţă „astfel încât informaţiile şi algoritmii care le guvernează astăzi să nu fie în mâinile câtorva”.

De la alegerea sa din luna mai, Papa Leon a avertizat în repetate rânduri cu privire la „provocările” reprezentate de dezvoltarea inteligenţei artificiale.