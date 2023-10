Pasagerul cu numărul 50.000 a ajuns pe Aeroportul Internaţional Braşov

Este vorba despre Alexandru Rus, un braşovean stabilit de 40 de ani în Germania, întors în ţară împreună cu soţia ca să-şi viziteze fratele din Braşov. Cu acest prilej a aterizat în premieră pe „cel mai tânăr şi mai modern aeroport din ţară”, au comunicat cei de la Aeroportul Internaţional Braşov..

Pasagerul a fost întâmpinat pe platformă de Şerban Todorică-Constantin, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Ionel Fliundra, primarul Oraşului Ghimbav, Alexandru Anghel, directorul general al AIBG, şi Silviu Chirtoc, directorul operaţional, din partea cărora a primit un tort şi câteva suveniruri. Pe lângă acestea, compania aeriană i-a oferit un voucher în valoare de 500 de euro pentru achitarea viitoarelor călătorii.

„50.000 de pasageri înseamnă o sumă mare, o cifră extraordinară care îi contrazice pe acei pesimişti care s-au exprimat la începuturi cu privire la rezultatele Aeroportului Braşov. Fiind un aeroport nou, construit de la zero, oricine putea spune orice despre noi. Cea mai mare greutate pentru noi a fost că neavând un istoric, nu puteam şti de unde venim, spre ce ne îndreptăm şi care urma să fie traficul de pasageri pe care să-l contorizăm în fiecare lună. Ne bucurăm că am avut alături de noi parteneri care au avut curajul să deschidă curse încă din prima zi a funcţionării noastre, care au stat alături de noi în toată această perioadă şi au operat cursele chiar dacă au existat anumite sincope, dar toate acestea sunt inerente oricărui început şi în felul acesta am pus bazele unui parteneriat foarte bun”, a menţionat Alexandru Anghel, directorul general al AIBG.

„Am trăit astăzi cel de-al doilea eveniment istoric consemnat la Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav: după pasagerul cu numărul 10.000, iată că am avut bucuria să-l cunoaştem şi pe pasagerul cu numărul 50.000. Funcţionăm deja de 116 zile şi dacă ar fi să facem o medie zilnică a pasagerilor ajungem la suma de 431, o dovadă clară că Aeroportul Braşov este viu şi merge din ce în ce mai bine. Avem toate motivele să ne mândrim cu Aeroportul nostru şi suntem încrezători că până la sfârşitul acestui an vom putea atinge cifra de 100.000 de pasageri. În continuare vom face demersurile necesare, astfel încât să mărim programul aeroportului şi sperăm că la sfârşitul anului viitor vom putea ajunge la un program de 24 de ore din 24, 7 zile din 7”, a declarat şi preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Şerban Todorică-Constantin.