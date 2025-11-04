Percheziții la Liceul Ecologic din Pitești: infracțiuni de delapidare și deturnare de fonduri

Polițiștii de la investigarea criminalității economico-financiare din Argeș, sub supravegherea procurorilor de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș și Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, au pus în executare, marți, șase mandate de percheziție domiciliară, în cadrul a două dosare penale.

Începând cu ora 06.00, au fost puse în aplicare patru mandate de percheziție, în municipiul Pitești, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de delapidare și deturnare de fonduri, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș. Din verificări a rezultat că, o unitate privată de învățământ din municipiul Pitești, fără respectarea prevederilor legale, ar fi schimbat destinația unei parți din fondurile virate de la bugetul local.

Este vorba despre Liceul Ecologic Pitești, potrivit unor surse MEDIAFAX.

De asemenea, factori decizionali din cadrul unității de învățământ și-ar fi însușit o parte din sumele de bani acordate salariaților cu titlul de prime și salarii și ar fi achitat din bugetul instituției cheltuieli reprezentând achiziții de bunuri și servicii efectuate în nume propriu. Prejudiciul cauzat este estimat la 637.321 de lei.

Alte două percheziții, la punctele unei societăți comerciale

Alte două percheziții au loc la punctele de lucru ale unei societăți comerciale, din comuna Dărmănești, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești. Din verificări a rezultat că, în perioada iunie 2023-iunie 2024, reprezentanții unei societăți comerciale din Dărmănești ar fi solicitat și obținut certificate de circulație a mărfurilor, prezentând la autoritatea vamală declarații ale furnizorului pe termen lung pentru produse cu statut de origine preferențială și facturi fiscale neconforme cu realitatea. Cu ajutorul acestor certificate ce atestau situații nereale referitoare la proveniența intracomunitară a mărfurilor comerciale ar fi fost realizate exporturi, evitându-se plata corespunzătoare a taxelor vamale.

Acțiunea beneficiază de sprijinul specialiștilor Serviciului Criminalistic și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor săvârșirii infracțiunilor, sub supravegherea procurorilor de caz.