Pericolul nu a trecut în Constanţa. Cod portocaliu de inundaţii pe râul Casimcea

Potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), pe râurile Topolog – pe sectorul aferent S.H. Saraiu şi Casimcea – pe sectorul aval confluenţă cu râul Cartal (judeţul Constanţa) este cod portocaliu de inundaţii.

Avertizarea a intrat în vigoare joi, la ora 10.00 şi este valabilă până vineri, la miezul nopţii.

O altă avertizare de inundaţii este valabilă de joi, de la ora 10:00 până vineri, la ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Taiţa (judeţul Tulcea) şi râurile din jumătatea de nord a judeţului Constanţa.