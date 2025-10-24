Atenționare ANM: Cod portocaliu de vânt puternic în munții din județul Cluj – rafale de până la 140 km/h

ANM a emis, vineri, o avertizare de cod portocaliu de fenomene meteorologice periculoase, valabilă între orele 11:15 și 14:00, pentru zona montană a județului Cluj, la altitudini de peste 1800 de metri.

Potrivit Serviciului Regional de Prognoză a Vremii Cluj-Napoca, în acest interval sunt așteptate intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală între 120 și 140 km/h.

Autoritățile au fost deja informate, iar avertizarea a fost transmisă către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), administrațiile bazinale de apă și prefectura județului Cluj.

Meteorologii recomandă evitarea deplasărilor la altitudini mari și prudență sporită în zonele expuse la vânt, unde rafalele pot doborî copaci și pot produce avarii la infrastructura montană.