Peste 1.180 de bebeluși, născuți la Satu Mare. Dintre ei, 119 s-au născut prematur

Datele au fost publicate cu prilejul Zilei Mondiale a Prematurității, marcată astăzi. În cadrul maternității din Satul Mare, bebelușii au fost celebrați într-un decor de sărbătoare, iar mamele au primit cadouri și prăjituri.

„În ultimii ani, natalitatea a scăzut alarmant în România, iar responsabilitatea noastră este să protejăm și să sprijinim fiecare copil care vine pe lume.

Ca maternitate de nivel II, avem atât datoria, cât și capacitatea de a le oferi tuturor nou-născuților îngrijirile necesare pentru a le asigura șansa la viață și condițiile care să le permită să se dezvolte la potențialul lor maxim.

Astăzi, în zi de sărbătoare, îi felicităm pe acești copii minunați care se nasc prematur, dar care dovedesc o forță extraordinară și ne reamintesc, de fiecare dată, de miracolul vieții”, se arată în mesajul publicat de reprezentanții Spitalului Județean din Satu Mare pe Facebook.

În primele trei trimestre ale anului 2025, în maternitatea spitalului s-au născut 1.188 de copii. Dintre aceștia, 119 au venit pe lume prematur.