Peste 130 de autovehicule furate descoperite la frontieră în primele opt luni ale anului 2025

În perioada ianuarie – august 2025, polițiștii de frontieră au descoperit la nivel național 135 de autovehicule și utilaje căutate de autoritățile internaționale, informează Poliția de Frontieră Română.

Printre acestea se află 113 autoturisme, 10 camioane, 6 microbuze, 1 motocicletă, 1 remorcă și 4 utilaje agricole sau de construcții. Cele mai multe vehicule sunt de lux sau de clasă medie, înmatriculate în state din Europa de Vest și spațiul Nordic, și sunt urmărite pentru confiscare sau litigii juridice.

Autovehiculele furate sunt adesea disimulate prin documente false, plăcuțe de înmatriculare schimbate sau transport pe platforme și containere. Poliția de Frontieră colaborează permanent cu instituții similare din UE și țări terțe, utilizând baze de date internaționale, precum SIS și Interpol.

Printre cazurile semnificative se numără: un microbuz înmatriculat în Bulgaria verificat la Nădlac care transporta un autoturism de lux căutat de autoritățile din Elveția; două autoturisme de lux descoperite în portul Constanța pregătite pentru export în Turcia; și două utilaje agricole și două de construcții depistate la Nădlac și Borș.

În luna august 2025, polițiștii de frontieră au indisponibilizat mai multe autoturisme de lux, evaluate la peste 500.000 de euro, semnalate de Austria, Danemarca, Norvegia, Polonia și Spania. În toate cazurile, autovehiculele au fost reținute până la clarificarea situației juridice, iar pe numele persoanelor implicate au fost întocmite dosare penale pentru infracțiuni precum tăinuire, uz de fals și fals în înscrisuri.