Prima pagină » Social » Peste 20 de intervenții ale pompierilor în București și Ilfov din cauza furtunii și viscolului

Peste 20 de intervenții ale pompierilor în București și Ilfov din cauza furtunii și viscolului

Pompierii de la ISU București-Ilfov au intervenit, miercuri, în peste 20 de situații provocate de vremea rea, în timpul codurilor meteorologice care au vizat Capitala și județul Ilfov.
Peste 20 de intervenții ale pompierilor în București și Ilfov din cauza furtunii și viscolului
Rareș Mustață
07 oct. 2025, 23:30, Social

În intervalul orar 10:00-22:30, echipajele ISU București-Ilfov au gestionat 24 de intervenții, potrivit datelor transmise de instituție.

În București, pompierii au acționat în 18 cazuri: 14 pentru îndepărtarea copacilor căzuți, 3 pentru elemente de construcție desprinse și 1 pentru o acumulare de apă.

În urma acestor incidente, 11 autoturisme au fost avariate.

În județul Ilfov, au fost gestionate 6 intervenții. Un copac căzut, două cazuri de elemente de construcție desprinse și trei acumulări de apă. Un autoturism a fost avariat.

Reprezentanții ISU B-IF reamintesc populației importanța respectării recomandărilor autorităților în perioadele cu fenomene meteorologice severe și a evitării deplasărilor inutile în zonele afectate de vânt puternic sau ploi torențiale.