Peste 20 de intervenții ale pompierilor în București și Ilfov din cauza furtunii și viscolului

În intervalul orar 10:00-22:30, echipajele ISU București-Ilfov au gestionat 24 de intervenții, potrivit datelor transmise de instituție.

În București, pompierii au acționat în 18 cazuri: 14 pentru îndepărtarea copacilor căzuți, 3 pentru elemente de construcție desprinse și 1 pentru o acumulare de apă.

În urma acestor incidente, 11 autoturisme au fost avariate.

În județul Ilfov, au fost gestionate 6 intervenții. Un copac căzut, două cazuri de elemente de construcție desprinse și trei acumulări de apă. Un autoturism a fost avariat.

Reprezentanții ISU B-IF reamintesc populației importanța respectării recomandărilor autorităților în perioadele cu fenomene meteorologice severe și a evitării deplasărilor inutile în zonele afectate de vânt puternic sau ploi torențiale.