Ciclonul Barbara: Raed Arafat cere populației să fie pregătită cu apă și alimente în caz de izolare temporară

Secretarul de stat Raed Arafat a transmis, marți, la Antena 3 CNN, un apel către populația din zonele aflate sub cod roșu și portocaliu să își facă provizii de apă și alimente, în cazul în care vor apărea inundații și există riscul de a rămâne izolați pentru o perioadă de timp.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) le-a cerut, de asemenea, oamenilor să nu ignore mesajele RO-ALERT în legătură cu ciclonul Barbara, să urmărească canalele oficiale ale autorităților și, cel mai important, să asculte recomandările acestora.

Raed Arafat i-a îndemnat, totodată, pe cei care locuiesc în zone ce au mai fost afectate de inundații să își păstreze actele importante la îndemână și să pregătească un rucsac cu lucruri esențiale, în eventualitatea unei evacuări de urgență.

„Ce solicităm populației este să fie atentă la mesajele care vin, o să dăm un mesaj să știe toată lumea că se intră în cod în seara asta, și să fie pregătită. În ce sens? dacă vine un mesaj în timpul codului care cere evacuarea din zonele care pot fi inundate, sau dacă e o viitură, mai ales în zonele rurale, populația să fie pregătită. Toate UAT-urile vor avea permanență, ca să comunice cu populația imediat. Să fie populația pregătită cu apă, alimente, în cazul în care apare ceva și o să fie izolați o perioadă de timp. Adică ploi care pot să ducă la izolarea unei zone. Dacă vine apel pentru evacuare, populația trebuie să aibă deja pregătite actele de bază și lucruri minime necesare. Evacuarea s-ar putea să fie rapidă, sau dacă vine o recomandare să urce într-o zonă mai înaltă sau podul casei. Populația să fie atentă la toate mesajele care vin, prin mass-media, conturile oficiale ale DSU, IGSU, MAI, aplicația DSU și bineînțeles mesajele Ro Alert, să fie telefonul activat pentru ele”, a declarat Raed Arafat.

Oficialul a adăugat că deplasările ar trebui evitate în condiții de vreme severă

„Să nu circule dacă nu e esențial să iasă din casă, mai ales noaptea. Recomandările autorităților să fie preluate și aplicate. (…) E un cod roșu generalizat, pot să apară situații oriunde, inclusiv în orașe, dar și în zonele rurale. E foarte greu să vă spun unde. Zonele clasic inundabile, care de regulă se inundă când sunt ploi abundente, sunt în risc mai ridicat de a se inunda”, a mai spus șeful DSU.