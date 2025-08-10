Peste 300 de pompieri militari intervin la Broșteni pentru îndepărtarea nămolului în urma inundațiilor

Potrivit IGSU, de la inundațiile de la finalul lunii iulie, în județul Suceava, pompierii militari au înregistrat 1.131 de intervenții între 27 iulie și 10 august. Acestea s-au concentrat pe salvarea persoanelor, evacuarea celor din zonele de risc, protecția infrastructurii critice și furnizarea de asistență imediată comunităților afectate.

IGSU notează că mii de voluntari din întreaga țară, precum și operatori economici din diverse sectoare, au venit în sprijinul autorităților.

În perioada 4-8 august, 10 comisii mixte, formate din reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale au desfășurat activități de evaluare a pagubelor. Acestea au fost concentrate pe estimarea impactului asupra locuințelor, dar și asupra altor infrastructuri esențiale. Nouă dintre aceste comisii au acționat în Broșteni, zona cea mai afectată, iar misiunea de evaluare va continua în săptămânile următoare, cu accent pe infrastructura publică și alte efecte ale inundațiilor.

„Astăzi, salvatorii continuă să fie prezenți în teren. Peste 300 de pompieri militari din 17 inspectorate județene, împreună cu Unitatea Specială pentru Intervenții în Situații de Urgență (USISU), sunt încă activi în zona Broșteni, continuând acțiunile de curățare a nămolului și a resturilor aduse de ape, precum și evaluarea daunei în zonele afectate”, transmite IGSU.

În județul Neamț, în perioada 27-31 iulie 2025, au fost executate 370 de misiuni pentru înlăturarea efectelor negative produse de manifestarea fenomenelor meteorologice în comunele Borca și Farcașa. S-a pus accent pe evacuarea cetățenilor și animalelor din gospodăriile afectate de inundații. Aici, IGSU a dispus suplimentarea echipajelor operative cu 41 de pompieri de la ISU Bacău, ISU București-Ilfov și USISU (Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență) pentru a derula misiuni pentru limitarea și înlăturarea efectelor fenomenelor hidro-meteorologice periculoase care au afectat gospodăriile cetățenilor din localitățile Farcașa și Borca.

Activități de evacuare a cetățenilor și a apei, dar și de distribuire a alimentelor

În această perioadă, au fost desfășurate misiuni pentru evacuarea cetățenilor (aproximativ 890 persoane din comunele Borca, Farcașa și Poiana Teiului s-au autoevacuat sau au fost evacuate), evacuarea apei, îndepărtarea aluviunilor, precum și distribuirea de apă și alimente. 245 de case și gospodării din comunele Borca și Farcașa au fost afectate de inundații.

„În comuna Poiana Teiului, în Lacul Izvorul Muntelui au ajuns materiale lemnoase si deșeuri ca urmare a viiturii de pe râul Bistrița. Din acest motiv, din data de 01.08.2025, începând cu ora 21:00, la nivelul comunei Poiana Teiului a fost declarată stare de alertă pentru o perioadă de 30 de zile. În același context (materiale lemnoase si deșeuri adunate pe malul râului Bistrița) începând cu data de 04.08.2025, începând cu ora 21:00, a fost instituită starea de alertă și în comuna Borca, tot pentru o perioadă de 30 de zile”, arată IGSU.