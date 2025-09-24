Incendiul din Sectorul 2. 14 autospeciale ale pompierilor se află în continuare la fața locului

Un incendiu de proporții s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați, mobilizând în total 26 de autospeciale de stingere. În acest moment, în dispozitiv au rămas 14 autospeciale, echipele de intervenție continuând acțiunile pe parcursul zilei, anunță ISU București-Ilfov.

Pentru lichidarea completă a focarelor vor fi folosite din nou buldoexcavatoare, astfel încât materialele care întrețin arderea să fie îndepărtate, mai transmit pompierii.

Din cauza temperaturilor ridicate înregistrate în timpul incendiului, structura metalică a construcției a fost grav afectată, fiind distrusă în mare proporție.

Incendiul a izbucnit marți la un depozit de refrigerare în zona Șoseaua Pantelimon, din Sectorul 2.

În zonă a fost foarte mult fum. Autoritățile au emis mai multe mesaje RO-Alert.

Ministerul Mediului a anunțat, în cursul serii de marți, depășiri de șapte ori peste limita legală a poluării aerului în București.

„Stațiile de monitorizare a aerului din zona afectată au înregistrat depășiri semnificative ale concentrațiilor de particule (PM10 și PM2.5). La stația B16 – Bd. Basarabia, s-au atins valori de până la 350 µg/m³, de peste șapte ori mai mari decât limita admisă. Cele mai afectate zone sunt: Mega Mall – Fântânica – Cimitirul Armenesc, unde fumul este dens și toxic”, a fost mesajul postat de Ministerul Mediului pe Facebook. Din cauza vântului din sector nord-estic, norul de fum s-a deplasat spre vest și a afectat sectoarele 2, 3, 4 și 5, dar și sectoarele 1 și 6.