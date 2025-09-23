Incendiu cu degajări mari de fum în Sectorul 2. Ministerul Mediului anunță depășiri semnificative ale concentrațiilor de particule / Recomandările Ministerului Sănătății

UPDATE 00:10 Ministerul Mediului anunță depășiri de șapte ori peste limita legală a poluării aerului în București

„Stațiile de monitorizare a aerului din zona afectată au înregistrat depășiri semnificative ale concentrațiilor de particule (PM10 și PM2.5). La stația B16 – Bd. Basarabia, s-au atins valori de până la 350 µg/m³, de peste șapte ori mai mari decât limita admisă. Cele mai afectate zone sunt: Mega Mall – Fântânica – Cimitirul Armenesc, unde fumul este dens și toxic”, anunță Ministerul Mediului, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Ministerul Mediului precizează că, din cauza vântului din sector nord-estic, norul de fum s-a deplasat spre vest, afectând sectoarele 2, 3, 4 și 5, dar și sectoarele 1 și 6.

Recomandările Ministerului Sănătății

Ministerul Sănătății recomandă cetățenilor să evite zona afectată de fum, să rămână în spații închise cu ferestrele și ușile bine sigilate și să oprească sistemele de ventilație sau aer condiționat care ar putea permite pătrunderea fumului în interior. În cazul în care deplasarea în aer liber este absolut necesară, populația este sfătuită să își protejeze nasul și gura cu materiale textile umezite.

Ministerul atrage atenția și asupra respectării mesajelor transmise de autorități prin sistemul Ro-Alert.

„Persoanele vulnerabile – pacienți cu afecțiuni respiratorii, copii și vârstnici – trebuie să evite expunerea directă”, notează instituția printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit informării, ministerul se află în contact permanent cu Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și monitorizează situația în timp real.

UPDATE 23:25 Rareș Hopincă: Nu există pericol de extindere a focului

Primarul Rareș Hopincă a transmis că nu există risc de extindere a flăcărilor, dar a recomandat locuitorilor să închidă ferestrele și aparatele de aer condiționat.

„Nu există pericol de extindere a focului către locuințe sau către alte facilități economice. În al doilea rând, există un fum care este extrem de dens, degajat de incendiu și care este purtat de vânt către direcția vest sud-vest. Asta înseamnă că, inclusiv în centrul Bucureștiului, va fi resimțit acest miros înecăcios de fum. Repet, este doar fum, nu este pericol de extindere a flăcării”, a transmis Hopină, marți seară, la Digi24.

Edilul Sectorului 2 a precizat că pompierii intervin la fața locului și că riscul de propagare a incendiului către un depozit din proximitate a fost eliminat. „Pompierii sunt la fața locului, coordonează intervenția, oferim sprijin și sperăm ca, în cel mai scurt timp, incendiul să fie lichidat (…) Știm că arde la momentul de față depozitul de carne, în primul rând, cu risc de extindere care, între timp, a fost lichidat către depozitul de apă”, a mai transmis edilul.

El a subliniat că depozitul de carne funcționa legal, cu toate documentele în regulă, însă situația va fi verificată în continuare: „Vom verifica sub aspectul legalității documentelor, dar din informațiile pe care le avem până la acest moment, acea facilitate funcționează în legalitate cu toate documentele necesare”, spune Hopincă.

UPDATE 22:25 Peste 20 de autospeciale de pompieri intervin marți seara pentru a stinge incendiul izbucnit la o hală de refrigerare pe Șoseaua Pantelimon, din Sectorul 2. Din cauza fumului dens, a fost emis, de curând, un nou mesaj Ro-Alert, în prezent fiind averizare pentru sectoarele 2, 3, 4 și 5.

„A fost emis un nou mesaj Ro-Alert în sectoarele 2-3-4-5”, transmite ISU BIF.

Recomandările Primăriei Sectorului 2

Potrivit Primăriei Sectorului 2, incendiul s-a produs la acoperișul unui spațiu de depozitare situat pe strada Fântânica (zona Antrefrig) și se înregistrează degajări semnificative de fum. Reprezentanții Primăriei le recomandă cetățenilor să mențină ferestrele și ușile închise, să limiteze deplasările în zona afectată, să apeleze imediat numărul unic 112 în cazul apariției unor probleme respiratorii sau a oricărei situații de urgență. Bucureștenii trebuie să rămână calmi și să acționeze cu prudență, spun reprezentanții Primăriei Sectorului 2. „Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență intervin la fața locului, iar Primăria Sectorului 2 a dispus suplimentarea resurselor de intervenție prin mobilizarea cisternelor aparținând Direcției de Mobilitate Urbană și operatorului de salubritate”, arată Primăria Sectorului 2.

UPDATE 22:00 Pompierii au transmis patru mesaje RO-Alert marți seara din cauza incendiului de pe Șoseaua Pantelimon, trei dintre ele vizând Sectorul 2, iar unul care vizează Sectorul 3.

UPDATE: Dispozitivul a fost suplimentat cu 4 autospeciale pentru a asigura necesarul de apă, Detașamentul Special de Salvatori, Autospeciala cu roboți.

ISU BIF arată că hala are destinație de refrigerare, cu alte anexe alipite de aceasta.

Ca urmare a degării intense de fum, a fost emis un nou mesaj RoAlert, pe o rază de 2 km.

Sub influența rafalelor de vânt, există riscul ca fumul să pătrundă în locuințele din apropiere, sens în care pompierii le solicită locatarilor să închidă ușile și ferestrel, iar participanților la trafic să faciliteze deplasarea autospecialelor de pompieri.

Știrea inițială: Potrivit ISU București – Ilfov, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs la acoperișul unui spațiu de depozitare în Sectorul 2, zona Șoseaua Pantelimon.

Sunt degajări mari de fum, astfel că a fost emis un mesaj pentru informarea și avertizarea populației prin sistemul Ro-Alert.

Au fost alertate 10 autospeciale de stingere.